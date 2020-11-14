رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 14 نوفمبر 2020 الموافق 28 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«ذا صن»: هاري كين نجم توتنهام تعرض لسرقة سيارته في شرق لندن

السبت 14/نوفمبر/2020 - 04:33 م
هاري كين
هاري كين
ا ش ا
طباعة
أفادت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، تعرض هاري كين مهاجم نادي توتنهام هوتسبر، أكتوبر الماضي، لسرقة سيارته الفاخرة من طراز "رينج روفر"، التي تقدر قيمتها بـ100 ألف جنيه إسترليني من خارج منزل في منطقة "شينجفورد" بشرق العاصمة البريطانية لندن.

وذكرت الصحيفة- اليوم السبت- في أول تقرير لوسائل الإعلام عن الحادثة، أن السارقين استخدموا جهازًا إلكترونيًا لفتح السيارة، مشيرة إلى أن الشرطة أكدت بلاغ سرقة مركبة من خارج عقار سكني في شينجفورد يوم 25 أكتوبر الماضي.

ووفقا لبيان صادر عن شرطة لندن، فإن الضباط اتصلوا بهاري كين وقاموا بعمل استفسارات، لكن لم يتم تحديد أي مشتبه بهم.

وحسب متحدث باسم الشرطة، فقد تم غلق التحقيق لكن من الممكن مراجعته في حالة ظهور معلومات جديدة.

وكان كين قد أبلغ في وقت سابق عن وجود فيديو لديه التقطته كاميرا مراقبة ويظهر سيارة تسير بجوار مركبته الفارهة في أكثر من مناسبة الشهر الماضي؛ مما أثار مخاوف لديه أن يكون مستهدفا من إحدى العصابات.

وأوضحت الصحيفة أن المهاجم الدولي الإنجليزي كان مرتاحا لعدم تضرر أحد أفراد أسرته وأنه لم تتم سرقة شيء لا يمكن استبداله، لكنه رفض التعليق على الحادثة معتبرا أنها "شأن خاص".

موضوعات متعلقة

منع ارتداء «الجينز» والأحذية الرياضية للعاملين فى «البترول»

«عادل إمام لم ينس أني حكمت عليه بسنة سجن»..اعترافات مرتضى منصور

اعترافات «سفاح الجيزة»: سممت صاحبي وقطعت يد زوجتي السارقة بعد قتلها

وزيرة الصحة تكلف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بمتابعة حالة صلاح

الصور

image description

كشف سقارة الأثري

image description

محافظ أسيوط يضع خطة لتعزيز آلية تحصيل الإيرادات وتنمية الموارد

image description

جامعة أسيوط تؤكد إصابة حالة واحدة بكورونا منذ بدء الدراسة

image description

أمطار متقطعة على شوارع دمياط

image description

أحمد عثمان.. إحياء ذكرى صاحب فكرة نقل معبد أبو سمبل (فيديو)

الأكثر قراءة

إخلاء سبيل «جو هانى» المتهم بالإساءة للرسول فى الإسماعيلية

إخلاء سبيل الفتاة المتهمة بازدراء الدين المسيحى

الباز: فضائح زوجة الهارب هشام عبدالله وخالد التميمي عرض مستمر

منع ارتداء «الجينز» والأحذية الرياضية للعاملين فى «البترول»

إنفوجراف

image description

اكتشاف عملات أثرية بالفيوم تعود إلى العصر العباسي (إنفوجراف)

image description

هاجر سعد الدين تشفع للمتهم بالسخرية من إذاعة القرآن الكريم (إنفوجراف)

image description

5 أنواع من الخضروات تقوي جهاز المناعة أمام كورونا (انفوجراف)

image description

«كورونا يثأر للجميلات».. وفاة سفاح النساء (انفوجراف)

نجم الساعة

«الآثار»: 100 تابوت مغلق و40 تمثالا لمعبودات ضمن «كشف سقارة الضخم»

منوعات

الأمير تشارلز يحتفل بعيد ميلاده الـ72 في ألمانيا

ذات الـ12 عاما.. «كومار» تفوز بجائزة علمية في «الوهم البصري»

بيع خطاب يعود لـ بيتهوفن مقابل 275 ألف دولار في مزاد بأمريكا

دراسة: السود والآسيويون أكثر عرضة للإصابة بكورونا

أيام زمان

سر غضب فطين عبد الوهاب من لبنى عبد العزيز أثناء تصوير «عروس النيل»

«رفض مصاهرته».. سر غضب محمد رفعت من طه الفشني

«عيب ست محترمة تقولها».. اعتراض أم كلثوم على كلمة فى «حيرت قلبى»

«حمام الملاطيلي ومسمار جحا».. أشهر الأفلام التي منعتها الرقابة

مقالات الرأي
ماجد حبته
الإرهابى والعبيط
د.كريمة الحفناوى
ورشة عمل لمناهضة العنف ضد المرأة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد قطة العدوى.. العالم الجليل
صفاء النجار
فأر أسود ينهش قطتى
المزيد

الثقافة

صابر رشدى يروى تفاصيل اللقاء الأخير مع سعيد الكفراوى

«ابدأ حلمك» تستقبل دفعة جديدة من المواهب الشابة

هيئة الكتاب تنعى سعيد الكفراوى

«فى غلاف كتاب».. رواية جديدة لـ رناد شريف عن دار الميدان