«ذا صن»: هاري كين نجم توتنهام تعرض لسرقة سيارته في شرق لندن

أفادت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، تعرض هاري كين مهاجم نادي توتنهام هوتسبر، أكتوبر الماضي، لسرقة سيارته الفاخرة من طراز "رينج روفر"، التي تقدر قيمتها بـ100 ألف جنيه إسترليني من خارج منزل في منطقة "شينجفورد" بشرق العاصمة البريطانية لندن.وذكرت الصحيفة- اليوم السبت- في أول تقرير لوسائل الإعلام عن الحادثة، أن السارقين استخدموا جهازًا إلكترونيًا لفتح السيارة، مشيرة إلى أن الشرطة أكدت بلاغ سرقة مركبة من خارج عقار سكني في شينجفورد يوم 25 أكتوبر الماضي.ووفقا لبيان صادر عن شرطة لندن، فإن الضباط اتصلوا بهاري كين وقاموا بعمل استفسارات، لكن لم يتم تحديد أي مشتبه بهم.وحسب متحدث باسم الشرطة، فقد تم غلق التحقيق لكن من الممكن مراجعته في حالة ظهور معلومات جديدة.وكان كين قد أبلغ في وقت سابق عن وجود فيديو لديه التقطته كاميرا مراقبة ويظهر سيارة تسير بجوار مركبته الفارهة في أكثر من مناسبة الشهر الماضي؛ مما أثار مخاوف لديه أن يكون مستهدفا من إحدى العصابات.وأوضحت الصحيفة أن المهاجم الدولي الإنجليزي كان مرتاحا لعدم تضرر أحد أفراد أسرته وأنه لم تتم سرقة شيء لا يمكن استبداله، لكنه رفض التعليق على الحادثة معتبرا أنها "شأن خاص".