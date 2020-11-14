سامح عاشور رئيسًا لمجلس حكماء «ائتلاف مصر تدعم أبنائها»

أعلن الدكتور أحمد الشريف، رئيس "ائتلاف مصر تدعم أبنائها"، أن الائتلاف قد استقر على اختيار سامح عاشور عضو مجلس الشيوخ ورئيس الهيئة الاستشارية العليا لمؤسسة القادة للعلوم الإدارية رئيسًا لمجلس الحكماء والراعى القانونى للائتلاف.وطالب سامح عاشور بأن يكون البرنامج التدريبي الخاص بالمؤسسة (برنامج التأهيل الإداري والسياسي) باكورة البرامج التي يقدمها الائتلاف لتكون البداية الحقيقية لتأهيل وتدريب أعضائه على مستوى الجمهوريةويستهدف (ائتلاف مصر تدعم ابنائها)، تقديم وتطوير النماذج والقيادات الواعدة في كافة القطاعات المهنية وغيرها لإكسابهم المهارات والقدرات والتمكين اللازم لتقديم أفضل ما لديهم لخدمة وطنهم ومجتمعهم داخل مؤسساتهم وخارجها.كما يستهدف الائتلاف التأهيل الواجب لخلق كوادر إدارية وقيادات محلية قادرة على أن تقدم النفع والخير لبلدهم وأنفسهم مهنيًا وإداريًا وسياسيًا وذلك بإعدادهم لاعتلاء المواقع التنفيذية والمحلية التي تمكنهم من تحقيق ذلك.