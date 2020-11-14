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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

محافظ كفرالشيخ: تلقينا 96 ألف طلب تصالح بقيمة 454 مليون جنيه

السبت 14/نوفمبر/2020 - 07:40 م
جمال نور الدين
جمال نور الدين
عمرو الشامي
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أكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، أن مد فترة التصالح شهرا، أعطى فرصة للمواطنين للتصالح، خاصة في ظل ما تقدمه المحافظة من تسهيلات سواء تخفيض سعر المتر بالقرى على مستوى الجمهورية لـ50 جنيها، ومدن كفرالشيخ إلى تخفيض 40٪ جديدة بالنسبة لآخر التخفيضات التي أعلن عنها في الجريدة الرسمية.

وأضاف المحافظ أن الإقبال قد زاد على المراكز التكنولوجية الـ9 بالمدن، بالإضافة لإطلاق البوابة الإلكترونية "محليات"، واستقبالهم بـ88 مدرسة بالقرى، و13 مركزًا للمعلومات بالوحدات المحلية، ليتسنى للمواطن تقديم طلبات التصالح دون التعرض للزحام بالمراكز التكنولوجية، وحافظا على صحته، وتوفير خدمة سداد قيمة جديدة التصالح الـ25% من خلال كارت الفيزا.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن عدد طلبات التصالح التي تلقتها المحافظة 96 ألف و454 طلب تصالح، بقيمة 454 مليون و323 ألف جنيه، مؤكدًا أن مبلغ التصالح ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة، وتوصيل مرافق سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة، مؤكدًا أنه يشيد بأهالي المحافظة لإقبالهم على التصالح، لتوعيتهم بأهمية التصالح والاستجابة للدولة.

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