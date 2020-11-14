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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

كردستان العراق: 27 وفاة و573 إصابة بفيروس كورونا

السبت 14/نوفمبر/2020 - 04:29 م
كورونا في العراق
كورونا في العراق
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أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان العراق، تسجيل 573 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في عموم إقليم كردستان إلى 89029 حالة.

وأضافت وزارة الصحة - في بيان نقلته الوكالة العراقية للأنباء "نينا" - أن حالات الشفاء قد بلغت 398 حالة؛ ليبلغ عدد المتعافين 54856 حالة، مشيرة إلى تسجيل 27 حالة وفاة؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 2815 حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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