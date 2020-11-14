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سياسي

أزمة فى «المحامين» بسبب رفض إسقاط عضوية هشام لطفى من مجلس النقابة

السبت 14/نوفمبر/2020 - 04:29 م
هشام لطفي
هشام لطفي
محمد جعفر
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خاطب المحامي أيمن عبدالحميد، المرشح السابق لمجلس نقابة المحامين عن الإدارات القانونية والقطاع العام في الانتخابات التي أجريت في شهر مارس الماضي، نقيب المحامين رجائي عطية، يطالبه بتصعيده لعضوية مجلس النقابة.

وقال عبد الحميد، في خطابه: عند إعلان نتيجة انتخابات مجلس النقابة مارس الماضي، تبين حصولي على ١٥٩٨٦ صوتا من أصوات المحامين أعضاء الجمعية العمومية، بما يمثل الترتيب الرابع من بين المرشحين لعضوية مجلس النقابة عن الإدارات القانونية والقطاع العام بعد كل من "هشام لطفى وعلي الصغير وأسامة سالمان".

وتابع: "هشام لطفي عضو المجلس، قد بلغ السن القانونية لترك الخدمة (60 عاما)، وذلك بتاريخ 12-9- 2020 ليصبح مقعد عضويته عن القطاع العام والإدارات القانونية شاغرا، مما يتعين معه تصعيد العضو الذي يليهم في ترتيب الأصوات ليكون من حقه الانضمام لأعضاء الإدارات القانونية بالمجلس".

مصادر: مراكز قوى داخل النقابة وتهديدات عضو المجلس ضغطت لمنع تطبيق القانون

فيما كشفت مصادر بنقابة المحامين، أن مجلس النقابة كان مقررا له في اجتماعه الأسبوع الماضي نظر الخطاب والبت فيه، إلا أن المحامي هشام لطفي، هدد بحشد أنصاره لتنظيم مظاهرة داخل النقابة، مستغلا علاقته القوية بأعضاء النقابة في قطاع الإدارات القانونية وخاصة داخل قطاع البترول.

وأشارت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن هشام لطفي استند في رفضه إسقاط عضويته بمجلس النقابة، إلى صدور قرار بتعيينه مساعدا لوزير البترول والثروة المعدنية للشئون القانونية، مما يعني عدم إحالته للمعاش حتى الآن، متابعة: تم تأجيل اجتماع مجلس النقابة، وسط اتهامات للنقيب بالخوف من تهديدات هشام لطفي واستجابته لمراكز قوى داخل النقابة.

وأوضحت: في سبتمبر الماضي، قد بلغ هشام لطفي السن القانونية لترك الخدمة والإحالة للمعاش ومن ثم أصبح المقعد شاغرا في مجلس نقابة المحامين ويحق تصعيد العضو التالي في عدد الأصوات من الإدارات القانونية، وهو المحامي أيمن عبد المجيد.

وتشير المادة 142 من قانون المحاماة، إلى أنه إذا شغر مركز أحد أعضاء المجلس لأي سبب كان، عين المجلس بدلا منه للمدة الباقية من العضوية المرشح الحاصل على الأصوات التالية في الانتخاب السابق.

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