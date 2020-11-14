محافظ بورسعيد يعقد اجتماعًا مع الشركات المنفذة للمشروعات

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، اجتماعًا مع عدد من الشركات المنفذة للمشروعات للوقوف على آخر تطورات العمل داخل عدد من المشروعات التنموية والخدمية التى تتم بنطاق المحافظة.واستعرض المحافظ مع الحضور معدلات التنفيذ الأخيرة فى كل المشروعات الجارية، موجها بسرعة الانتهاء من الأعمال فى أقرب وقت وعلى درجة كبيرة من الكفاءة، لافتا إلى تقديم كل الدعم لجهاز المشروعات بالمحافظة لإنجاز المشروعات التنموية والخدمية التى تساهم فى الارتقاء بحياة المواطنين.وأكد المحافظ أن بورسعيد تشهد معدلات كبيرة من التنمية فى كل القطاعات، فى إطار الخطة الشاملة التى تشهدها المحافظة مؤخرا، والتى تهدف فى المقام الأول لتحقيق الصالح العام للمواطنين، وتحسين جودة الحياة.