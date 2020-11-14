43035 إجمالي إصابات كورونا في أفغانستان

سجلت وزارة الصحة العامة الأفغانية، اليوم السبت، 66 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، من أصل 174 عينة تم اختبارها في الساعات الـ 24 الماضية.وأضافت الوزارة، أنه تم تسجيل عشر حالات وفاة و27 حالة شفاء من الفيروس في نفس الفترة، طبقا لما ذكرته قناة "طلوع نيوز" التليفزيونية الأفغانية اليوم السبت.وأظهرت بيانات الوزارة، أن إجمالي حالات الإصابة بلغت الآن 43 ألفا و35 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة 1605، وبلغت حالات الشفاء 35 ألفا و63.وحتى الآن تم اختبار 128 ألفا و643 عينة في المراكز الحكومية وهناك 6367 حالة نشطة في البلاد، طبقا لبيانات صادرة عن الوزارة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.