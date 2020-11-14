وزير التعليم يحسم وضع طلاب المنازل بالثانوية الجديدة

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن امتحان طلاب شهادة الثانوية بالمدارس الدولية "IG" سيكون بنظام الأسئلة الجديد وبنظام الكتاب المفتوح أو "الأوبن بوك"، ومن المفترض حتى الآن أن يكون ورقيًا، ولكن هناك احتمالًا أن نقدم الامتحان إلكترونيًا لطلاب الأى چي.وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن كتب طلاب "الأي جي"، متاحة بنسخ رقمية يمكن تحميلها من موقع وزارة التربية والتعليم.وعن تساؤل معلمي البحر الأحمر عبر جروب تطبيق "واتساب"، عن امتحانات طلاب المنازل، أكد وزير التربية والتعليم، أن طلاب المنازل يمتحنون هذا العام بنفس أسلوب الطلاب النظاميين، حيث قال نصًا: "نحاول إعداد العدة لعقد امتحانات طلاب المنازل إلكترونيًا في الثانوية العامة للحفاظ على تكافؤ الفرص".