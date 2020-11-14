تفاصيل الحالة الصحية للفنان يوسف إسماعيل

قال المخرج إسلام إمام، إن الفنان يوسف إسماعيل يمر بأزمة صحية، وهو ما دفع أسرته لنقله إلى أحد المستشفيات.وكتب إسلام إمام عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «ألف سلامة على الفنان القدير يوسف إسماعيل رئيس المهرجان القومي للمسرح.. وبأمر الله يقوم بالسلامة ودعواتكم بالشفاء العاجل».وتواصلت «الدستور» مع أسرة الفنان يوسف إسماعيل، التي أكدت أنه قام بتركيب دعامة في القلب، موجهة الشكر إلى الدكتور أشرف زكي الذي وقف بجانبه في تلك الأزمة.والفنان يوسف إسماعيل هو رئيس المهرجان القومي للمسرح، وقد شغل سابقًا مدير المسرح القومي، بينما له عدد كبير من الأعمال الفنية سواء في السينما أو الدراما أو المسرح.