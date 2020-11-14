أسامة الأزهري ينعي شيخ العشيرة المحمدية

نعى الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية أحد علماء الأزهر الشريف، شيخ العشيرة المحمدية والطريقة المحمدية الشاذلية السيد: نور الدين بن السيد عصام الدين بن الإمام الرائد الشيخ محمد زكي الدين إبراهيم.وقال الأزهري في بيان له: ببالغ الحزن والأسى، أنعي فقيدنا الكريم، شيخ العشيرة المحمدية، والطريقة المحمدية الشاذلية، السيد: نور الدين بن السيد عصام الدين بن الإمام الرائد الشيخ محمد زكي الدين إبراهيم، الذي تخطفته يد المنون شابا صالحا تقيا، سالكا درب آبائه وأجداده من أهل الولاية والعرفان والتقوى والصلاح.وأضاف الأزهري: انتقل إلى رحمة ربه الكريم فجر أمس الجمعة، فنقدم خالص العزاء لأسرته الكرام، ولكل أبناء العشيرة المحمدية، وللبيت الصوفي عمومًا، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لله وإنا إليه راجعون.