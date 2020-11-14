موعد امتحانات الترم الأول 2021.. تبدأ 23 يناير

يرغب الكثير من الطلاب وأولياء الأمور في معرفة موعد امتحانات الترم الأول 2021، وذلك بالبحث والسؤال عنها عبر المنصات الإلكترونية، بعد بدء العام الدراسي الجديد 2020-2021، بأقل من شهر، حيث بدأ يوم 17 أكتوبر 2020، ومن المقرر أن يستمر حتى 24 يونيو 2021، أي أن مدة الدراسة الفعلية 33 أسبوعًا، وسط إجراءات أمنية و احترازية مشددة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي أدى إلى تقليل أعداد الطلاب في الفصول الدراسية.





وشهد العام الدراسي الجديد 2020-2021 خطة زمنية حددتها وزارة التربية والتعليم قبل تحديد موعد امتحانات الترم الأول 2021 ، كما وفرت العديد من المنصات التعليمية الإلكترونية لبث المناهج الدراسية وشرح الدروس وللتواصل بين الطلاب والمعلمين، وذلك حرصا منها على مستقبل الطلاب وسلامتهم، لتخطي أزمة كورونا المستجد التي اجتاحت العالم وراح ضحيتها الآلاف من المواطنين حول العالم.





موعد امتحانات الترم الأول 2021

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت وحددت عن موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع مراحل النقل الإبتدائية والإعدادية والثانوية، حيث تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 23 يناير 2021، وتنتهي الخميس 4 فبراير، على أن تعقد إجازة نصف العام الدراسي يوم السبت الموافق 6 فبراير 2021، وتستمر حتى يوم الخميس 18 فبراير 2021، و يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 20 فبراير 2021، ويستمر حتى 17 يونيو 2021 أي مدة الدراسة الفعلية 96 يومًا.





موعد امتحانات الترم الأول 2021 لصفوف النقل

ووفقا لما حددته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فإن موعد امتحانات الترم التاني 2021، لصفوف النقل والشهادة الإعدادية حيث تبدأ يوم السبت الموافق 15 مايو 2021، وتقام امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 29 مايو 2021، بينما تعقد امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 19 يونيو 2021.