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الثقافة

«ابدأ حلمك» تستقبل دفعة جديدة من المواهب الشابة

السبت 14/نوفمبر/2020 - 04:26 م
ورشة ابدأ حلمك
ورشة ابدأ حلمك
نعمات مدحت
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أعلن البيت الفني للمسرح بدء تلقي طلبات التقدم للدفعة الرابعة من ورشة "ابدأ حلمك"، والتي تنظمها فرقة مسرح الشباب بالبيت الفني للمسرح بالمجان، وذلك اعتبارًا من غدٍ الأحد ١٥ نوفمبر الجاري، حتى ٣٠ من نفس الشهر، تحت رعاية الفنانة الدكتور إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة.

من جانبه، أعرب الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، عن سعادته ببدء نشاط الدفعة الرابعة من الورشة، وذلك استمرارا لتنفيذ خطة دعم واكتشاف المواهب الفنية الشابة الجديدة لتطوير وتنمية مجتمع واع بأهمية الثقافة والفن الهادف، وذلك ضمن الاستراتيجية التي تتبناها وزارة الثقافة المصرية لضخ دماء جديدة شابة واعدة من الفنانين الحاصلين على التدريب الكافي والاحترافي لتطوير مهاراتهم وصقل مواهبهم.

وقال المخرج عادل حسان، مدير فرقة مسرح الشباب، إن الدفعة الرابعة من مشروع "ابدأ حلمك" ستضم 60 متدربا في المرحلة العمرية من  ١٨ حتى ٣٥ عاما، ويشرف عليها فنيا المخرجة عبير لطفي، يشترط اجتياز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية إلى جانب الالتزام بالحضور طوال فترة التدريب التي تستمر 6 أشهر، يتم خلالها تعليم كافة فنون التمثيل والإخراج وغيرها من مهارات الارتجال والكتابة- الغناء والموسيقى، الأداء الحركي، وتختتم بتقديم عرض مسرحي نتاج التدريب.

جدير بالذكر، أن تدريبات الورشة تتم من خلال مجموعة من المتخصصين الأكاديميين، وهم الدكتور كمال عطية "تمثيل"، الدكتور علاء عبد العزيز "دراما "، الفنان محمد نبيل منيب "تمثيل"، الفنار كريم عرفة "أداء صوتي وغناء"، الفنان فاروق جعفر "رقص" وأخيرًا عادل حسان "إخراج"، ويتم التقدم  من خلال الاستمارات الورقية المتواجدة بمقر فرقة مسرح الشباب في مسرح أوبرا ملك بشارع خليج الخور برمسيس وسط البلد من الثامنة والنصف صباحا، على أن تتم اختبارات القبول خلال ديسمبر المقبل بعد إخطار المتقدمين بمواعيد محددة تليفونيًا.

ويشار إلى أن ورشة "ابدأ حلمك" بمسرح الشباب تخرج منها ثلاثة دفعات نتج عنهما ٢٣٠ فنانا، ومن المقرر إقامة حفل تخرج الدفعة الثالثة خلال يناير ٢٠٢١ تزامنا مع تقديم العرض الموسيقي الاستعراضي dogs  كتابة محمود جمال حديني وإخراج كمال عطية.

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