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رئيس التحرير التنفيذي
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لايف ستايل

سر تعلق كامالا هاريس باللؤلؤ

السبت 14/نوفمبر/2020 - 04:34 م
كامالا هاريس
كامالا هاريس
هويدا سعيد
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يعتبر عقد اللؤلؤ من أكثر المجوهرات جمالا وانتشارا في واشنطن، فهو جزء من زي عملي ومناسب ترتديه نساء العاصمة الأمريكية اللواتي يفضلن لفت الانتباه إلى مهاراتهن وإنجازاتهن بدلا من إطلالات أزيائهن، أبرزهن، كامالا هاريس، والفائزة بمنصب نائب الرئيس الأمريكي لتكون أول أمريكية تتولى المنصب تاريخيًا.

اختارت "هاريس" حجر اللؤلؤ، ليكون علامتها المميزة في أغلب اطلالتها، ويعتبر من أهم ركائز خزانة إطلالاتها، فهي من أشد المعجبات باللؤلؤ، نادرا ما تظهر دون سلسلة من اللؤلؤ الأسود أو قلادة مزدوجة من اللؤلؤ الأبيض، حتى السلاسل الذهبية المزينة باللآلئ الصغيرة غالبا ما تزين رقبتها بشكل أنيق للغاية ولافت للنظر.

ترتدي اللؤلؤ طيل حياتها:
يبدو أن تاريخ حب هاريس للؤلؤ قديم وطويل أيضا، ارتدته في حفل تخرجها بجامعة هوارد عام 1986، وهو دليل علي حبها الشديد له.

اللؤلؤ الداكن:
تُنوع "هاريس" في طرق ارتدائها للؤلؤ، من لآلئ البحر الجنوبي الداكنة الكبيرة، أو صغيرة الحجم الرقيقة على سلسلة ذهبية.

اللؤلؤ الابيض:
وتظهر دائما مرتداية اللؤلؤ الأبيض، سواء من الحجم الصغير أو الكبير.

سلاسل من اللؤلؤ:
نادرا ما تظهر بدون سلسلة مزدوجة من اللؤلؤ الأبيض أو السلاسل الذهبية المزينة باللآلئ الصغيرة التي غالبا ما تزين رقبتها بشكل أنيق.

كامالا ديفي هاريس من مواليد 20 أكتوبر عام 1964، محامية وسياسية أمريكية من أصول هندية وجامايكية وتشغل منذ عام 2017، منصب سيناتور عن ولاية كاليفورنيا في مجلس الشيوخ الأمريكي.
كامالا هاريس
سر تعلق كامالا هاريس باللؤلؤ
سر تعلق كامالا هاريس باللؤلؤ
سر تعلق كامالا هاريس باللؤلؤ
كامالا هاريس
سر تعلق كامالا هاريس باللؤلؤ
كامالا هاريس
سر تعلق كامالا هاريس باللؤلؤ
سر تعلق كامالا هاريس باللؤلؤ
سر تعلق كامالا هاريس باللؤلؤ
كامالا هاريس
سر تعلق كامالا هاريس باللؤلؤ

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