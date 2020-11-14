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الثقافة

«فى غلاف كتاب».. رواية جديدة لـ رناد شريف عن دار الميدان

السبت 14/نوفمبر/2020 - 04:22 م
في غلاف كتاب
في غلاف كتاب
نعمات مدحت
طباعة
صدرت حديثًا عن دار الميدان للنشر والتوزيع، رواية "في غلاف كتاب" للكاتبة الشابة رناد شريف، التي تقع في 336 صفحة.

من جانبها، قالت المؤلفة: "في غلاف كتاب" رواية اجتماعية تطرقت لعدة مواضيع مختلفة، لافتة إلى أن فكرة الرواية جاءت من جانب أن كل شخص لديه جانب خاص به، مميز، يحبّه، ويفضل إخفاءه عن العامة، ويمكن لذلك الجانب أن يكون في ذكرى أليمة مخلدة في ذهنه، أو تذكار من شخص غالٍ على قلبه، أو ربما كتاب تَعلّق بغلافه دون أن يعي ما بداخل سطوره، فقط لأنه استشعر أن الغلاف بمفرده يمس شيئا داخله، ومن هنا جاءت الفكرة.

وأضافت الكاتبة في تصريحات لـ"الدستور" أنه كثيرًا ما نُفضل تجنب الأشياء، لخوفنا من تجربتها، فيؤول بنا الأمر إلى خسارتها، لنكتشف بعد ذلك أن خوفنا أفقدنا فرصًا سنطلب نصفها مستقبلًا ولن نجدها، فالخوف من المجهول، الخوف من مواجهة الحقيقة، الخوف من تكرار آلام عفا عليها الزمن أو هكذا نتوهم، فالخوف: هو ما يجعلنا خاسرين في أعين أنفسِنا.

وتابعت: "لذا كان على "فريدة" الشخصية الرئيسية في الرواية ألا تخاف، ولا تخشى شيئًا، وألا تسمح بضياع المزيد من حياتها في دائرة الخوف، فالحياة لا تنتهي باستسلامنا لأقدارها، بل الحياة تستمر بمقاومتنا، فإن كانت الحياة ريحًا وجاءت بما لا نشتهيه، لا بأس بتغيير وجهتنا، حتى وإن كان السبيل طويلًا، فالأهم أن نصل بآمان.

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