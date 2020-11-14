«فى غلاف كتاب».. رواية جديدة لـ رناد شريف عن دار الميدان
السبت 14/نوفمبر/2020 - 04:22 م
نعمات مدحتطباعة
صدرت حديثًا عن دار الميدان للنشر والتوزيع، رواية "في غلاف كتاب" للكاتبة الشابة رناد شريف، التي تقع في 336 صفحة.
من جانبها، قالت المؤلفة: "في غلاف كتاب" رواية اجتماعية تطرقت لعدة مواضيع مختلفة، لافتة إلى أن فكرة الرواية جاءت من جانب أن كل شخص لديه جانب خاص به، مميز، يحبّه، ويفضل إخفاءه عن العامة، ويمكن لذلك الجانب أن يكون في ذكرى أليمة مخلدة في ذهنه، أو تذكار من شخص غالٍ على قلبه، أو ربما كتاب تَعلّق بغلافه دون أن يعي ما بداخل سطوره، فقط لأنه استشعر أن الغلاف بمفرده يمس شيئا داخله، ومن هنا جاءت الفكرة.
وأضافت الكاتبة في تصريحات لـ"الدستور" أنه كثيرًا ما نُفضل تجنب الأشياء، لخوفنا من تجربتها، فيؤول بنا الأمر إلى خسارتها، لنكتشف بعد ذلك أن خوفنا أفقدنا فرصًا سنطلب نصفها مستقبلًا ولن نجدها، فالخوف من المجهول، الخوف من مواجهة الحقيقة، الخوف من تكرار آلام عفا عليها الزمن أو هكذا نتوهم، فالخوف: هو ما يجعلنا خاسرين في أعين أنفسِنا.
وتابعت: "لذا كان على "فريدة" الشخصية الرئيسية في الرواية ألا تخاف، ولا تخشى شيئًا، وألا تسمح بضياع المزيد من حياتها في دائرة الخوف، فالحياة لا تنتهي باستسلامنا لأقدارها، بل الحياة تستمر بمقاومتنا، فإن كانت الحياة ريحًا وجاءت بما لا نشتهيه، لا بأس بتغيير وجهتنا، حتى وإن كان السبيل طويلًا، فالأهم أن نصل بآمان.
من جانبها، قالت المؤلفة: "في غلاف كتاب" رواية اجتماعية تطرقت لعدة مواضيع مختلفة، لافتة إلى أن فكرة الرواية جاءت من جانب أن كل شخص لديه جانب خاص به، مميز، يحبّه، ويفضل إخفاءه عن العامة، ويمكن لذلك الجانب أن يكون في ذكرى أليمة مخلدة في ذهنه، أو تذكار من شخص غالٍ على قلبه، أو ربما كتاب تَعلّق بغلافه دون أن يعي ما بداخل سطوره، فقط لأنه استشعر أن الغلاف بمفرده يمس شيئا داخله، ومن هنا جاءت الفكرة.
وأضافت الكاتبة في تصريحات لـ"الدستور" أنه كثيرًا ما نُفضل تجنب الأشياء، لخوفنا من تجربتها، فيؤول بنا الأمر إلى خسارتها، لنكتشف بعد ذلك أن خوفنا أفقدنا فرصًا سنطلب نصفها مستقبلًا ولن نجدها، فالخوف من المجهول، الخوف من مواجهة الحقيقة، الخوف من تكرار آلام عفا عليها الزمن أو هكذا نتوهم، فالخوف: هو ما يجعلنا خاسرين في أعين أنفسِنا.
وتابعت: "لذا كان على "فريدة" الشخصية الرئيسية في الرواية ألا تخاف، ولا تخشى شيئًا، وألا تسمح بضياع المزيد من حياتها في دائرة الخوف، فالحياة لا تنتهي باستسلامنا لأقدارها، بل الحياة تستمر بمقاومتنا، فإن كانت الحياة ريحًا وجاءت بما لا نشتهيه، لا بأس بتغيير وجهتنا، حتى وإن كان السبيل طويلًا، فالأهم أن نصل بآمان.