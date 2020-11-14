الروائي محمد إبراهيم طه: أكره العناوين الفاضحة

◘ في البدء حدثنا عن العنوان "الأميرة والرجل من العامة كعتبة النص، وما يحمله من دلالات؟

◘ على أساس تم التقسيم الداخلي للمجموعة؟

◘ هل يحمل لون "الفوشيا "دلالات معينة داخل سياق النصوص القصصية؟

◘ لماذا تبدو صورة المرأة في المجموعة طوباوية؟

◘ ولماذا تبدو المرأة صامتة في معظم القصص؟

السيرة الذاتية ووجودها داخل النصوص.. إلى أي مدى ترى إمكانية تحويل الواقعي والخاص إلى تخييل

◘ لتقنيات الكتابة القصصية في هذه المجموعة دور كبير.. لماذا؟

محمد إبراهيم طه، قاص وروائي وطبيب، أنجز مجموعته القصصية الأولى "توته مائلة على نهر" عام 1998، ومن ثم تبعها بروايته الأولى سقوط النوار 2002، ومن ثم توالت أعماله الإبداعية بين القصة والرواية منها رواية العابرون 2005 كقَص امرأة أسفل الشرفة وصولًا إلى المجموعة القصصية الأميرة ورجل من العامة التي نشرت حديثا عبر دار نشر النسيم.في هذا الحوار يتحدث محمد إبراهيم طه عن المرأة الأميرة، عن المثال الطوباوي والمتخيل عن الذاتي والمتخيل في الإبداع.الأميرة والرجل من العامة عنوان كاشف وليس فاضح، يكشف قبل القراءة أنك ربما تكون أمام عالم قصصي مشغول بالعلاقة بين الرجل والمرأة، ويحمل تقديم المرأة على الرجل في العنوان أن المجموعة مخصصة للمرأة أكثر من الرجل، كما يشي العنوان ببعد طبقى واجتماعي في المجموعة إنها دلالة العنوان الكاشفة لا الفاضحة، وهذه العناوين هي المفضلة في كل أعمالي القصصية والروائية، ليس ذلك فحسب بل عناوين القصص أو الفصول الداخلية في الروايات هي جزء من القصة أو عتبة أو بوابة مهمة لفهم النص الأدبي، فإذا قرأت عناوين قصص مثل: أيام العباءة الفوشيا، سجل الزيارات، هل كنا على موعد، كتاب قد لا تطلع عليه الأميرة، أسباب للشروع في البكاء، تصريح لزيارة الجدة، مدينة الصمت، صاحب المكان، فإنك ستجد أنني لا أكره العناوين المغلقة والغامضة بقدر ما أكره العناوين الفاضحة التي تغني القارئ عن الشروع في القراءة.حتى وإن بدا التقسيم تصنيفًا شكليًا وإجراء ما بعد إبداعي، فإنه لابد أن ينطوي على فلسفة ما في الشكل أو في البناء أو في الموضوعات أو في الترتيب، ففي القسم الأول مثلا (7 قصص) يبدو السرد مشهديا، وتسيطر حركة اللون والضوء والظل على النصوص، يستحوذ الفوشيا على كافة الألوان، والموسيقى على الأصوات المسموعة في النصوص، في سرد أقرب للواقعية، بينما القسم الثاني (7 قصص) يبدو السرد ميتافيزيقيا، وغرائبيًا، وأعلى من الواقع قليلا، يختلط فيه الحلم والتّشوش بالهواجس الداخلية، وتستحوذ في قصصه العوالم الباطنية والنفسية للذات الساردة أكثر إظهار العوالم الخارجية لها.الفوشيا في معظم القصص دليل الحياة والنضج والتّوهج والنضارة، وهو يضفي على المرأة، خاصة في القسم الأول صفات التفتح والجمال والحيوية، كما يشي غيابه أو خفة حدته في القسم الثاني بالذبول والموت أو الغياب.لوجودها في منطقة مثالية أو حلمية وهي منطقة في ذهن السارد ووعيه محلقة بين الخيال والواقع، وهو ما يعطي المرأة إجمالا في القصص هذه المرتبة العالية اجتماعيا (أميرة) والمقدسة روحيًا ونفسيا لأنها مرئية من خلال وجدان السارد العاطفي أكثر منه الحسي.لأنها صادرة من خلال وجهة النظر الرجل، يتمثلها في خياله وتمر بعملية خلق مضنية حتى تصل إلى هذه الصورة البهية من معطيات بسيطة جدًا نظرة واحدة، أو مكالمة تليفونية، أو لقاء عابر يرسم السارد عبره صورة شخصية للمرأة تخصه ربما أكثر مما تخصها ومن ثم تأتي صامتة لأنها ليست قادمة من صخب الواقع بقدر ما هي مستخلصة من تصورات السارد ورؤيته الذاتية والشاعرية للمرأة.تنهل الكتابة من روافد داخلية تخص الذات مثلما تنهل من روافد خارجية تخص العالم، في هذه المجموعة يستحوذ ما هو ذاتي، في كتابة محلقة تقترب من تخوم الشعر لكن بتقنيات سردية، تعري الذات تماما، وتكشف العالم الخفي داخل النفس البشرية، لذلك ستجد الذات في هذه المجموعة مركز السرد، والعالم الخارجي يأتي من خلالها، مما هو ذاتي، وطبيعي في هذه الحالة أن تكون السيطرة للراوي بضمير المتكلم، ليمنح السرد نكهة الاعترافات، ويمنح الكتابة إجمالا درجة من الصدق يسمح للقارئ بالتلصص المشروع على حياة الكاتب الشخصية، ويحدث الربط بين العالم القصصي وحياة الكاتب، خاصة إذا اشترك الكاتب مع أبطاله في ملامح شكلية أو وظيفية أو اجتماعية، فيحدث الخلط بين الواقعي والمتخيل، أو تتوه الحدود على الأقل فلا يعرف القارئ أين ينتهي الواقعي،الخاص وأين يبدأ المتخيل.تعنيني تقنيات الكتابة، والسيطرة عليها وامتلاكها بشكل واضح لا تخطئه عين القارئ العام، لأنني أرى أن التقنية هي البصمة التي تخص الكاتب، طبعا لا أنفي أهمية العالم القصصي والموضوع، لكنني أركز على التقنيات كي تبدو متفردة، ولذلك تستغرق القصة عندي وقتا طويلا حتى تخرج إلى النور قد يمتد إلى شهور، لأنها تمر بعملية مضنية من الهدم والبناء وأعيد الصياغة لأكثر من مرة وأسرد القصة في كل مرة من زاوية معينة حتى أستقر على الشكل الأمثل الذي تخرج به القصة متفردة في الشكل والموضوع.