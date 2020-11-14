«الوطنية للانتخابات» تعلن نتيجة انتخابات «النواب» غدًا

تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، مؤتمرًا صحفيًا في الساعة الرابعة عصر غدٍ الأحد، لإعلان النتيجة النهائية للجولة الأولى من المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020، من مسرح التليفزيون بمبنى "ماسبيرو".وأكد المستشار لاشين إبراهيم أن الهيئة تلقت كافة نتائج اللجان العامة على مستوى 13 محافظة جرت فيها الانتخابات بالمرحلة الثانية، كما استقبلت عددًا من تظلمات المرشحين على عمليات الاقتراع والفرز، والتي تم البت فيها، مشيرا إلى أنه تمت مراجعة الحصر العددي لكل لجنة عامة بدقة، وتمت إضافة أصوات المصريين بالخارج.