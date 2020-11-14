السيسى يتسلم رسالة من نظيره الزامبى

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، جوزيف مالانجي، وزير خارجية جمهورية زامبيا، بحضور عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، وبمشاركة السفير الزامبي بالقاهرة.وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس طلب نقل تحياته إلى الرئيس الزامبي "إدجار لونجو"، ومؤكدًا الأهمية التي توليها مصر لتعزيز العلاقات التي تربطها بشقيقتها زامبيا في مختلف المجالات، لا سيما التبادل التجاري والاستثمار، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار تجمع السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا "كوميسا".وأكد السيسي حرص مصر على تعظيم التنسيق والتشاور مع الجانب الزامبي، والرئيس "لونجو" شخصيًا، فيما يتعلق بسبل تعزيز آليات العمل الإفريقي المشترك، بما يسهم في تحقيق النمو والاستقرار الذي تصبو إليه الدول الإفريقية.من جهته؛ أعرب "مالانجي" عن تشرفه بلقاء الرئيس السيسي، ناقلًا لسيادته تحيات أخيه الرئيس الزامبي، حيث سلم الرئيس رسالة خطية من الرئيس "إدجار لونجو"، تضمنت بعض موضوعات العلاقات الثنائية، والإعراب عن الرغبة في تطوير تلك العلاقات ودفع أطر التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، خاصة في المجالين الاقتصادي والتجاري.كما أعرب وزير خارجية زامبيا عن تطلع بلاده للعمل مع مصر لمواجهة التحديات العديدة التي تواجهها القارة، والتي تتطلب تضافر الجهود الإفريقية لمواجهتها، وذلك امتدادًا للدور الفاعل للرئيس في معالجة القضايا الإفريقية، خاصة ما يتعلق بدفع عجلة التنمية بالقارة وصون السلم والأمن بها.وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد مناقشة سبل تعزيز التعاون الأمني وتبادل المعلومات بين الأجهزة المعنية بالبلدين لمكافحة ظاهرة الإرهاب العابر للحدود في القارة الإفريقية، وذلك بالتكامل مع الجهود القارية ذات الصلة.