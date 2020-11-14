رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 14 نوفمبر 2020 الموافق 28 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

السيسى يتسلم رسالة من نظيره الزامبى

السبت 14/نوفمبر/2020 - 03:07 م
السيسي
السيسي
طباعة
استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، جوزيف مالانجي، وزير خارجية جمهورية زامبيا، بحضور عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، وبمشاركة السفير الزامبي بالقاهرة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس طلب نقل تحياته إلى الرئيس الزامبي "إدجار لونجو"، ومؤكدًا الأهمية التي توليها مصر لتعزيز العلاقات التي تربطها بشقيقتها زامبيا في مختلف المجالات، لا سيما التبادل التجاري والاستثمار، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار تجمع السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا "كوميسا".

وأكد السيسي حرص مصر على تعظيم التنسيق والتشاور مع الجانب الزامبي، والرئيس "لونجو" شخصيًا، فيما يتعلق بسبل تعزيز آليات العمل الإفريقي المشترك، بما يسهم في تحقيق النمو والاستقرار الذي تصبو إليه الدول الإفريقية.

من جهته؛ أعرب "مالانجي" عن تشرفه بلقاء الرئيس السيسي، ناقلًا لسيادته تحيات أخيه الرئيس الزامبي، حيث سلم الرئيس رسالة خطية من الرئيس "إدجار لونجو"، تضمنت بعض موضوعات العلاقات الثنائية، والإعراب عن الرغبة في تطوير تلك العلاقات ودفع أطر التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، خاصة في المجالين الاقتصادي والتجاري.

كما أعرب وزير خارجية زامبيا عن تطلع بلاده للعمل مع مصر لمواجهة التحديات العديدة التي تواجهها القارة، والتي تتطلب تضافر الجهود الإفريقية لمواجهتها، وذلك امتدادًا للدور الفاعل للرئيس في معالجة القضايا الإفريقية، خاصة ما يتعلق بدفع عجلة التنمية بالقارة وصون السلم والأمن بها.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد مناقشة سبل تعزيز التعاون الأمني وتبادل المعلومات بين الأجهزة المعنية بالبلدين لمكافحة ظاهرة الإرهاب العابر للحدود في القارة الإفريقية، وذلك بالتكامل مع الجهود القارية ذات الصلة.

موضوعات متعلقة

فتاة «تيك توك» تهرب من الكوافير يوم زفافها بطنطا

مى عز الدين تقلب السوشيال ميديا بمشهد «خيط حرير» (فيديو)

محمد الباز يكشف تفاصيل واقعة الإخواني المختل محمد حسني

منع ارتداء «الجينز» والأحذية الرياضية للعاملين فى «البترول»

الصور

image description

كشف سقارة الأثري

image description

محافظ أسيوط يضع خطة لتعزيز آلية تحصيل الإيرادات وتنمية الموارد

image description

جامعة أسيوط تؤكد إصابة حالة واحدة بكورونا منذ بدء الدراسة

image description

أمطار متقطعة على شوارع دمياط

image description

أحمد عثمان.. إحياء ذكرى صاحب فكرة نقل معبد أبو سمبل (فيديو)

الأكثر قراءة

إخلاء سبيل «جو هانى» المتهم بالإساءة للرسول فى الإسماعيلية

الباز: فضائح زوجة الهارب هشام عبدالله وخالد التميمي عرض مستمر

وزيرة الصحة تكلف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بمتابعة حالة صلاح

منع ارتداء «الجينز» والأحذية الرياضية للعاملين فى «البترول»

إنفوجراف

image description

اكتشاف عملات أثرية بالفيوم تعود إلى العصر العباسي (إنفوجراف)

image description

هاجر سعد الدين تشفع للمتهم بالسخرية من إذاعة القرآن الكريم (إنفوجراف)

image description

5 أنواع من الخضروات تقوي جهاز المناعة أمام كورونا (انفوجراف)

image description

«كورونا يثأر للجميلات».. وفاة سفاح النساء (انفوجراف)

نجم الساعة

«الآثار»: 100 تابوت مغلق و40 تمثالا لمعبودات ضمن «كشف سقارة الضخم»

منوعات

الأمير تشارلز يحتفل بعيد ميلاده الـ72 في ألمانيا

ذات الـ12 عاما.. «كومار» تفوز بجائزة علمية في «الوهم البصري»

بيع خطاب يعود لـ بيتهوفن مقابل 275 ألف دولار في مزاد بأمريكا

دراسة: السود والآسيويون أكثر عرضة للإصابة بكورونا

أيام زمان

سر غضب فطين عبد الوهاب من لبنى عبد العزيز أثناء تصوير «عروس النيل»

«رفض مصاهرته».. سر غضب محمد رفعت من طه الفشني

«عيب ست محترمة تقولها».. اعتراض أم كلثوم على كلمة فى «حيرت قلبى»

«حمام الملاطيلي ومسمار جحا».. أشهر الأفلام التي منعتها الرقابة

مقالات الرأي
ماجد حبته
الإرهابى والعبيط
د.كريمة الحفناوى
ورشة عمل لمناهضة العنف ضد المرأة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد قطة العدوى.. العالم الجليل
صفاء النجار
فأر أسود ينهش قطتى
المزيد

الثقافة

بيت السنارى ينظم ورشة لتعلم «فن رسم المانديلا».. الإثنين

إيناس عبدالدايم: أعمال «الكفراوى» شكلت عالمًا أدبيًا متفردًا

«الأعلى للثقافة» ينعى سعيد الكفراوى: كان مشغولًا بهموم المجتمع

اتحاد كتاب المغرب ينعى «الكفراوي»: خسارة كبرى للإبداع