«مياه المنيا»: مقابلات امتحانات السائقين والفنيين «أونلاين»

صرح المهندس ياسر الشهاوي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا والعضو المنتدب، أنه بناء على توجيهات القيادة السياسية وتكليفات كل من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، باتخاذ كافة التدابير الاحترازية في ظل جائحة كورونا، فإنه تم عمل المقابلات الشخصية لامتحانات السائقين والفنيين "أونلاين".وأضاف الشهاوي أن هذه الإجراءات سيتم تعميمها في كل الاختبارات المقبلة بالتعاون مع الشركة القابضة، مع تطبيق التباعد في قاعات التدريب وارتداء الكمامة لحماية كافة العاملين بالشركة والمترددين عليها.وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، أن الشركة مستمرة في التحول الرقمي كسبيل لتقليل التجمعات ولتسهيل العمل داخل كل فروع الشركة وتيسيرا على مواطني المحافظة.