349 إصابة بكورونا و379 حالة شفاء جديدة في السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، عن تسجيل 349 حالة جديدة تأكدت إصابتها بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد الإصابات المسجلة في المملكة إلى 352.950 حالة مؤكدة.كما سجلت المملكة 16 حالة وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات في السعودية 5641 حالة حتى الآن، فيما سجلت 379 حالة شفاء، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 339.947 حالة.