ضبط 599 قضية فى مجال حماية الثروة السمكية خلال أسبوع

نجحت جهود الإدارة العامة لشرطة المسطحات المائية والبيئة، خلال أسبوع، في ضبط 599 قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا (صيد مخالف- مراكب مخالفة- غزل مخالف- جوابى مخالفة)، وكذا ضبط 378 قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، 250 قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف والتعدى بالردم، 107 قضايا فى مجال حماية الأراضي والثروة الزراعية، 75 قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية، تأمين 374 لنشا سياحيا.يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام، واستمرارًا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا).تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.