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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

سفيرنا بالكويت: زيارة شكرى فرصة لتبادل أوجه النظر مع القيادة الجديدة

السبت 14/نوفمبر/2020 - 04:27 م
سامح شكري
سامح شكري
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قال سفير مصر لدى الكويت طارق القوني، إن الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية سامح شكري للكويت في وقت لاحق اليوم السبت، تحظى باهتمام كبير من الجانبين، وتأتي تأكيدًا للعلاقات الوطيدة بين الدولتين، والروابط المتجذرة بين الشعبين الشقيقين، وما تستندان إليه من أسس متينة لأواصر التاريخ المشترك.

وأضاف "القوني"، أن الزيارة والرسالة التي يحملها وزير الخارجية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى أخيه الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، ستمثل فرصة طيبة لتبادل أوجه النظر مع القيادة الجديدة في الكويت، استمرارًا للتشاور القائم بين قيادات ومسئولي البلدين، مشيرًا للزيارة التي قام بها الرئيس السيسي للكويت في سبتمبر الماضي، وزيارة وزير الخارجية في مارس الماضي.
وأشار إلى أن زيارة وزير الخارجية ستتضمن كذلك لقاءات مع ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ووزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح؛ لبحث سبل توطيد التعاون الثنائي في مختلف المجالات ودفعه إلى آفاق أرحب، بالإضافة إلى مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.

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