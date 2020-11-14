النمسا تعتزم فرض إغلاق حتى أوائل ديسمبر

تعتزم الحكومة النمساوية فرض إجراءات إغلاق جديدة اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل، على أن تستمر حتى السادس من ديسمبر، بما في ذلك التعلم عن بعد وغلق المتاجر وحظر تجول وقصر الاجتماعات الخاصة على شخصين، بحسب مسودة مرسوم حكومي.ومن المنتظر أن تقدم الحكومة الخطة للشعب بعد ظهر اليوم، في رد فعل على زيادة الإصابات بفيروس كورونا وتراجع قدرة المستشفيات على استقبال الحالات، رغم وجود إغلاق جزئي.وبحسب المسودة، تشبه القواعد الجديدة تلك التي فُرضت في أول إغلاق كامل شهدته البلاد في مارس الماضي.ويعني هذا أن جميع محلات التجزئة، باستثناء البقالة والصيدليات، سوف تغلق أبوابها، وأن الكثير من المدارس التي مازالت مفتوحة سوف تتحول إلى التعليم عن بعد.ووصل العدد اليومي لإصابات فيروس كورونا الجديدة في النمسا إلى رقم قياسي أمس الجمعة، بواقع 9600، بينما وصل العدد على مدار سبعة أيام للإصابات الجديدة لكل مئة ألف شخص إلى 554.