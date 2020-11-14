ضبط 452 مقهى مخالفًا لإجراءات كورونا خلال أسبوع

نجحت جهود أجهزة الأمن في إطار تنفيذ قرارات رئيس الوزراء بشأن مواجهة كورونا، خلال أسبوع في ضبط 10402 قضية تموينية متنوعة، ضبط 452 قضية مقاهٍ مخالفة، غلق 2430 محلًا مخالفًا لمواعيد الغلق، وفى مجال مخالفة عدم ارتداء الكمامات تم ضبط 24201 سائق نقل جماعي.يأتي ذلك، فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله، ما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام، واستمرارًا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا).تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.