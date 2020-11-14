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الثقافة

هيئة الكتاب تنعى سعيد الكفراوى

السبت 14/نوفمبر/2020 - 04:24 م
سعيد الكفراوي
سعيد الكفراوي
ايهاب مصطفى
طباعة
نعت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة د. هيثم الحاج علي، الكاتب الكبير سعيد الكفراوي، الذي رحل عن دنيانا صباح اليوم.

ولد "الكفراوي" في المحلة الكبرى، عام 1939، وبدأ اهتمامه بالأدب مبكرًا، فكوّن في بداية الستينيات ناديًا أدبيًا اسماه "شلة المحلة"، في قصر ثقافة المحلة الكبرى مع أصدقائه جابر عصفور ومحمد المنسي قنديل وصنع الله إبراهيم ونصر حامد أبوزيد ومحمد صالح وفريد أبوسعدة.

ويعد "الكفراوي"، أحد أشهر كاتبي القصة القصيرة في مصر والعالم العربي، حيث بدأ كتابة القصة القصيرة من الستينيات، لكن أولى مجموعاته القصصية لم تُنشر إلا في الثمانينيات، وترجمت أعمال "الكفراوي" إلى الإنجليزية والفرنسية والألمانية والتركية والسويدية والدنماركية. ورأس "الكفراوي" تحرير سلسلة "آفاق عربية" الصادرة عن الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وقد طبعت هيئة الكتاب مختارات من مؤلفات سعيد الكفراوي، ومن أعماله "مدينة الموت الجميل"، "ستر العورة"، "سدرة المنتهى"، "مجرى العيون"، "دوائر من حنين"، "كُشك الموسيقى"، "يا قلب مين يشتريك"، "زبيدة والوحش".

وحصل الراحل على جائزة الدولة التقديرية في الآداب عام ٢٠١٦.

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