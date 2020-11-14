فحص وعلاج 1964 حيوانًا في القافلة البيطرية بسيوة

وأوضح الدكتور سعد جويلي مدير عام مديرية الطب البيطري بمطروح، أن القافلة حرصت على الوصول إلى أقصى القرى والمناطق بسيوة من بهى الدين والمراقي غربا إلى أبو شروف شرقا، لتقديم الخدمة البيطرية مجانا لمربي الثروة الحيوانية مع فحص وعلاج 1964 حيوانا.وأضاف أن القافلة قامت بفحص وعلاج تناسلي لعدد 192 حيوانا، وفحص وعلاج مجاني من الطفيليات الداخلية لعدد 1362 حيوانا، و420 حيوانا من الطفيليات الخارجية، بالإضافة إلى تحصين 900 حيوان.