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فن

منى زكي تحقق إيرادات 4.2 مليون جنيه بـ«الصندوق الأسود»

السبت 14/نوفمبر/2020 - 02:47 م
منى زكي
منى زكي
محمد قدري
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حصد فيلم "الصندوق الأسود"، للنجمة منى زكي، إيرادات مرتفعة حتى اليوم، بعد أن حقق إيرادات كلية وصلت إلى 4 ملايين و200 ألف جنيه خلال فترة عرضه في السينمات.

ويتصدر الفيلم إيراد الأفلام بالسينما، على مستوى الأفلام المصرية والأجنبية، وهو الفيلم الذي تعود به النجمة منى زكي للسينما بعد غياب 4 سنوات منذ آخر أعمالها فيلم "من 30 سنة" مع النجم أحمد السقا وشريف منير.

فيلم "الصندوق الأسود" تدور قصته حول "ياسمين" التي يغير مسار حياتها اقتحام غريبين منزلها في مهمة مصيرية لسرقة شيءٍ مهم، لتجد نفسها متورطة في مطاردة عنيفة مع هذين الغريبين، وما يزيد من جرعة الإثارة كون "ياسمين" حاملًا وهو ما يعرض حياتها هي وجنينها للخطر.

الفيلم بطولة منى زكي ومصطفى خاطر ومحمد فراج، سيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان، من إخراج محمود كامل.

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