تعقيم محطات وقطارات السكك الحديدية (صور)

نشرت هيئة السكة الحديد عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مجموعة من الصور لأعمال التعقيم والتطهير التي تتم بصورة يومية لمواجهة فيروس كورونا.وأوضحت هيئة السكة الحديد، أن التعقيم والتطهير يتم بصورة يومية وبشكل دوري على مدار اليوم، حرصًا من الهيئة على سلامة الركاب من خلال اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية.