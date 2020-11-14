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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

مصرع وإصابة 7 أشخاص بحوادث متفرقة بطريق العلاقى بأسوان

السبت 14/نوفمبر/2020 - 04:25 م
جريدة الدستور
أسوان_إسراء توفيق
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شهد طريق العلاقى بمحافظة أسوان، اليوم السبت، وقوع حادثين متفرقين، إثر انقلاب سيارتي ربع نقل بنفس الطريق، ما أسفر عن مصرع شخصين، وإصابة 5 أشخاص آخرين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات اللازمة.

وتلقي اللواء مصطفي عبدالفتاح، مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بانقلاب سيارتي ربع نقل خلال حادثين متفرقين بطريق العلاقي، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين.

 وعلى الفور توجهت القيادات الأمنية إلى مكان الحادث، وتم نقل الجثث إلى المشرحة، والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات اللازمة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

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