رحيل مؤلف «كشك الموسيقى».. سعيد الكفراوى بين الغيوم

فجع الكاتب سعيد الكفراوي اليوم كل محبيه وقرائه، ورحل عن عالمنا فجر اليوم، بعد صراع مع المرض، مخلفًا وراءه تراثًا قصصيًا فريدًا.رحيل صاحب "مدينة الموت الجميل" لم يكن جميلًا بأي حال، فقد خلّف الكفراوي وراءه فراغًا كبيرًا في الحياة الثقافية المصرية، ويتضح ذلك من نعي الكتّاب والفنانين المصريين له، حيث قال الشاعر جرجس شكري: "لا أتخيل الحياة الثقافية بدون لمساته في الأفراح والأحزان، الأحداث الكبرى والصغرى".ولد سعيد الكفراوي في قرية كفرحجازي بالمحلة الكبرى سنة 1942، ونشأ فيها، وبدأ اهتمامه بالأدب مبكرًا، فكوّن في بداية الستينيات ناديًا أدبيًا في قصر ثقافة المحلة الكبرى مع أصدقائه جابر عصفور ومحمد المنسي قنديل وصنع الله إبراهيم ونصر حامد أبوزيد ومحمد صالح وفريد أبوسعدة، قبل أن يعرف الكفراوي طريقه إلى مجلس نجيب محفوظ على مقهى ريش بالقاهرة.وأخلص سعيد الكفراوي طوال مسيرته الأدبية لفن القصة القصيرة، ولم ينجرف لغواية الروايات والهوس بكتابتها، بل ظل ملتصقًا بعالمه القصصي إلى النهاية، وعن ذلك يقول الشاعر الكبير عبدالمنعم رمضان: "ثمة منحى آخر في حياة سعيد الكفراوي هو إخلاصه للقصة القصيرة، رغم إغواءات الرواية الكثيرة منها مثلا إمكانية تحويلها إلى أعمال سينمائية.. يمكن الإشارة إلى أن سعيد كفراوي لم يخن اثنين طوال حياته وهما القصة القصيرة وزوجته".