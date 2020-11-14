ضبط 917 سلاحًا ناريًا و10 تشكيلات عصابية خلال أسبوع

شنت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، والتي أسفرت خلال أسبوع عن ضبط 917 قطعة سلاح نارى (جرينوف – 2 رشاش - 69 بندقية آلية – 141 بندقية مششخنة وغير مششخنة– 58 مسدسا – 646 فرد محلى الصنع – 2917 طلقة مختلفة الأعيرة – 1273 قطعة سلاح أبيض).وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة ضبط (10) تشكيل عصابى، ضموا (31) متهمًا، ارتكبوا (49) حادث سرقة متنوعة، كما تم ضبط (152) قضية أحداث.يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكل صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام، واستمرارًا للدور المنوط لكل القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا).تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كل صور الخروج على القانون.