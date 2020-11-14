عمان تؤيد الإجراءات المغربية لحماية أمنها وسيادتها

أعربت سلطنة عمان اليوم السبت، عن تأييدها للمملكة المغربية فيما اتخذته من إجراءات "لحماية أمنها وسيادتها على أراضيها وضمانًا لاستمرار حرية التنقل المدني والتجاري في المنطقة العازلة للكركرات".وجددت السلطنة، حسبما أفادت وكالة الأنباء العمانية اليوم، دعمها للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لإرساء السلام والاستقرار في تلك المنطقة.وكانت اشتباكات قد وقعت أمس بين الجيش المغربي ومقاتلي جبهة البوليساريو في منطقة "الكركرات" بالصحراء الغربية.وتعتبر الكركرات منطقة منزوعة السلاح بموجب اتفاق وقف إطلاق النار لعام 1991 الذي ترعاه الأمم المتحدة الذي أوقف حرب المغرب وجبهة البوليساريو للسيطرة على منطقة الصحراء الغربية.وتسيطر المغرب على الصحراء الغربية بشكل كبير، غير أن جبهة البوليساريو التي تسعى إلى إجراء استفتاء بشأن الاستقلال، تطالب بالسيادة على المنطقة.