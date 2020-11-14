إيناس عبدالدايم: أعمال «الكفراوى» شكلت عالمًا أدبيًا متفردًا

نعت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، وجميع الهيئات والقطاعات، الكاتب والقاص الكبير سعيد الكفراوى الذي غيبه الموت اليوم 14 نوفمبر عن عمر ناهز 81 عامًا.وقالت وزيرة الثقافة: "إن الراحل أحد أبرز فرسان القصة القصيرة في مصر والوطن العربي، وشكلت أعماله عالمًا أدبيًا خاصًا ومتفردًا".يشار إلى أن سعيد الكفراوي ولد عام 1939، بدأ اهتمامه بالأدب في بداية الستينيات مع أبرز أصدقائه جابر عصفور ومحمد المنسي قنديل وصنع الله إبراهيم ونصر حامد أبوزيد ومحمد صالح وفريد أبوسعدة، كان من أشهر الحضور في مجلس نجيب محفوظ على مقهى ريش بالقاهرة، حصل على جائزة الدولة التقديرية في الآداب عام 2016، كما حصل على جائزة السلطان قابوس في القصة القصيرة عن مجموعته «البغدادية».