«مصر للطيران» تسير 46 رحلة جوية بمطار القاهرة غدًا

تسير شركة مصر للطيران بمطار القاهرة الدولي، غدًا الأحد، 46 رحلة إلى كل من الرياض، تورونتو، القصيم، بيروت، بغداد، ندجامينا، لاجوس، عنتيبي، أبوجا، أبوظبي، لندن، الدمام، باريس، إسطنبول، دبي، أمستردام، كانو، روما، فرانكفورت، لومي، أديس أبابا، ميلانو، جدة، الخرطوم، المدينة المنورة، عمان، الشارقة، و8 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و3 رحلات شحن جوي، تنقل جميعها أكثر من 5000 راكب.وتواصل السلطات المختصة بمطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي للنقل الجوي «الإياتا» ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.كما تتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات، ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.