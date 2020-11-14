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الثقافة

بيت السنارى ينظم ورشة لتعلم «فن رسم المانديلا».. الإثنين

السبت 14/نوفمبر/2020 - 03:00 م
جريدة الدستور
نعمات مدحت
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ينظم بيت السنارى التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، ورشة عمل للشباب من الجنسين لتعلم "فن رسم المانديلا"، وذلك يوم الاثنين الموافق 16 من الشهر الجاري في مقر بيت السنارى الأثري بالسيدة زينب.

تركز الورشة على التعريف بفن رسم "المانديلا" أو "المندالا" كما يسميه البعض، فهو عبارة عن مربعات متداخلة مع بعضها البعض، وأشكال دائرية لا بداية ولا نهاية لها، وأخرى تجمع بين المربع والدائرة، وكذلك مراحل تنفيذ رسم "المانديلا" ابتداء من رسم دائرة وتحديد مركزها وكيفية الحفاظ على تماثل وتناسق الرسم وتكرار الزخارف حول المركز وتلوينها.

تدير الورشة وسام دهب؛ وهي فنانة محترفة، شاركت في الكثير من المعارض وقدمت العديد من الورش التدريبية والتعليمية في الفنون المختلفة.

تهدف الورشة إلى تعليم المشتركين هواية وحرفة رأس مالها بسيط لمن يرغب في عمل مشروع صغير ولكل من له هواية الأعمال اليدوية، كما أن رسم "المانديلا" يعد وسيلة من وسائل إضفاء الراحة النفسية على الشخص وإخراج الطاقة الفنية بصورة مختلفة وسهلة، فهو أشبه بتمارين اليوجا، حيث يساعد الجسد على التخلص من زحام الحياة وتوتراتها وإخراج شحنات الغضب والطاقة السلبية والاكتئاب.

تأتي الورشة لمدة يوم واحد وتستهدف الأعمار من 16 سنة فما فوق، ابتدًاء من الساعة 5 مسًاء وحتى 7 مسًاء.

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