«تموين شمال سيناء» تكشف حالة أرصدة السلع

أكد المحاسب فتحي راشد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، أن المديرية لم تلجأ إلى سحب السلع ونقلها من المحافظات المجاورة وتشمل الإسماعيلية والسويس، لعدم وجود أمطار أو سيول حتى الآن، مؤكدا أن الوضع للسلع آمن ومستقر.وأوضح راشد، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن الأرصدة الاحتياطية للسلع الأساسية والاستراتيجية، والتي تضم سلع السكر والأرز والزيت تكفي 90 يوما، وبقية السلع الأخرى تكفي 45 يوما مقبلة.وتابع أن غالبية مقررات التموين متوفرة عند بدالي التموين ومشروع جمعيتي، ولا توجد أي مشاكل في صرف وتوزيع السلع من مخازن تجارة الجملة والمتعهدين بتوزيعها وفقا لعدد الاستعاضات الشهرية البالغة نحو 8 استعاضات.