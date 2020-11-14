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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مصدر: 239 مصابًا بكورونا داخل مستشفيات المنوفية

السبت 14/نوفمبر/2020 - 03:04 م
كورونا داخل مستشفيات
كورونا داخل مستشفيات المنوفية
ولاء القاضى
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كشف مصدر طبي بمديرية الشئون الصحية في المنوفية، عن عدد إصابات كورونا داخل مستشفيات المحافظة، مشيرًا إلى أن الأعداد المصابة بالفيروس داخل المستشفيات وصلت إلى 293 مصابًا، يتلقون العلاج تحت إشراف طبي كامل.

وأكد المصدر لـ«الدستور»، وجود 197 مصابًا بفيروس كورونا المستجد، داخل الأقسام الداخلية بالمستشفيات داخل محافظة المنوفية، والحالة الصحية لأغلبية تلك الحالات مستقرة، ويتلقون العلاج وفق البروتوكول الخاص بوزارة الصحة المصرية، وتحت إشراف الفرق الطبية المدربة.

وأشار المصدر الطبي، إلى أن إجمالي المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذين يتلقون العلاج بمستشفيات المنوفية بلغ عددهم 293 حالة، منهم 144 داخل غرف العناية المركزة، الذين يحتاجون إلى أجهزة تنفس صناعي ويعانون من أمراض أخرى تستلزم وجودهم تحت الرعاية المركزة.

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