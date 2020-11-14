«التضامن»: استمرار حملات طرق الأبواب ضمن «2 كفاية»

استعرضت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا مفصلًا عن مستجدات مشروع "2 كفاية" خلال شهر أكتوبر الماضي، الذي يأتي في إطار البرنامج القومي لتنظيم الأسرة وتحقيق التنمية المجتمعية.وأكدت "القباج"، أن المشروع مستمر في تنفيذ حملات طرق الأبواب وتقديم خدمات تنظيم الأسرة من خلال عيادات الجمعيات الأهلية الشريكة مع اتخاذ المثقفات المجتمعيات كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.وأضافت وزيرة التضامن، أن الوزارة من خلال مشروع "2 كفاية" تعمل على دعم الجمعيات الأهلية لمكافحة الزيادة السكانية، وإذكاء الجهود التطوعية لمجابهة مشكلة الكثافة السكنية، مشددة على أن أهم محورين لحل المشكلة هما التوعية وتوفير خدمات تنظيم الأسرة عن طريق دعم العيادات والجمعيات الأهلية الشريكة مع المشروع.