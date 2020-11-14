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الثقافة

«الأعلى للثقافة» ينعى سعيد الكفراوى: كان مشغولًا بهموم المجتمع

السبت 14/نوفمبر/2020 - 02:52 م
الدكتور هشام عزمي
الدكتور هشام عزمي
آلاء حسن
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ينعى المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، الكاتب الكبير سعيد الكفراوي، كاتب القصة القصيرة، والحاصل على جائزة الدولة التقديرية عام 2015، وقد كان الكاتب الراحل عضوًا بلجنة القصة لدورتين متتاليتين.

وقال "عزمي" عن الأديب الراحل إنه كان كاتبًا قصصيًّا متفرِّدًا ومشغولًا بهموم المجتمع المصري، وصاحب رسالة في الإخلاص لفن القصة القصيرة.

ولد "الكفراوي" عام 1939 بقرية كفر حجازي مركز المحلة الكبرى، وبدأ حياته الأدبية في قصر ثقافة المحلة عام 1964 ضمن جماعة الأدب التي كانت تضم: نصر أبوزيد وجابر عصفور ومحمد المنسي قنديل ومحمد فريد أبوسعدة وجار النبي الحلو ومحمد صالح، وقد شكَّلوا جميعًا تيارًا مهمًّا في الفكر والنقد والإبداع في الأدب العربي الحديث.

ولم يكتب "الكفراوي" سوى القصة القصيرة، وقد دافع عن ذلك الفن بشرف وتجرد، وكانت كتابة هذا الشكل موازية لحياته تقريبًا وقد اعتبرها نبوءة تعبِّر عن الجماعات المغمورة وأهل الهامش، وفى الوقت الذي رحل كل أبناء جيله إلى زمن الرواية ظل هو مخلصًا للقصة القصيرة، مدافعًا عن كينونته، حتى أن النقد اعتبره أحد شهيدين يبدعان هذا الشكل الفريد، مع زكريا تامر.

ومن أعمال الراحل: "مدينة الموت الجميل"، "ستر العورة"، "سدرة المنتهى"، "مجرى العيون"، "بيت للعابرين"، "كشك الموسيقى"، "دوائر من حنين"، "أيام الأنتيكا"، "حكايات عن ناس طيبين"، "يا قلب مين يشتريك"، وإضافة إلى جائزة الدولة التقديرية فقد حصل على جائزة السلطان قابوس في القصة القصيرة، ودعي إلى الكثير من الملتقيات ومؤتمرات الثقافة والإبداع في مصر والعالم العربي؛ المغرب– الكويت– السعودية– الإمارات– العراق– فرنسا– الدنمارك، وقد أنتجت السينما العراقية فيلمًا عن إحدى قصصه بعنوان "مطاوع وبهية".

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