الإعلان الـ 14.. أماكن شقق الإسكان الاجتماعي 2020

يرغب الكثير من المواطنين في معرفة أماكن شقق الإسكان الاجتماعي 2020 في الإعلان الـ14، الذي أعلنت عنه وزارة الإسكان خلال الأسابيع الماضية، من شهر نوفمبر 2020، حيث تم طرح 100 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب، لمحدودى الدخل، مساحات تتراوح من 75 مترًا، وحتى 90 مترًا من المقرر أن يتم تسليمها خلال 36 شهرًا، فى 10 مدينة جديدة، وذلك ضمن الإعلان الرابع عشر مشروع الدولة للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة"، وفقا لما أعلنه وزير الإسكان عاصم الجزار.





أماكن شقق الإسكان الاجتماعي 2020 في الإعلان 14

وحددت وزارة الإسكان 10 مدن جديدة لطرح الوحدات السكنية بها في الإعلان الرابع عشر، لمن يريد الحصول على شقة، وفقا لشروط ومستندات محددة وجاءت أماكن شقق الإسكان الاجتماعي 2020 النحو التالي: مدينة بدر "حدائق العاصمة" – حدائق أكتوبر – أكتوبر الجديدة "منطقة غرب المطار" – 15 مايو – العاشر من رمضان – العبور الجديدة – السادات – المنيا الجديدة – ملوى الجديدة – أسوان الجديدة، على أن يكون مقدم الحجز للوحدات ذات المساحة الـ75 مترًا ، 12.5 ألف جنيه، ومقدم الحجز للوحدات ذات الـ90 متر 15 ألف جنيه.





أسعار الوحدات السكنية في الإعلان الـ 14

ووفقا لما حددته وزارة الإسكان، أن سعر الوحدة الـ75 مترًا تصل لـ 244 ألف جنيه قابل للزيادة، و310 ألف جنيه للوحدة ذات مساحة الـ90 مترًا، مشيرة إلى أنه سيتم سداد 12 دفعة ربع سنوية، خلال مدة التنفيذ تبدأ في 1 أبريل 2021 ، بواقع 2100 جنيه للوحدة السكنية مساحة 75 مترًا، و 2600 جنيه للوحدة السكنية بمساحة 90 متر مربع.





تحذير وزارة الإسكان الخاص بالوحدات السكنية

حذرت وزارة الإسكان في الإعلان الرابع عشر من شراء الوحدات المطروحة نقدًا، وحددت طريقة السداد قائلة: يتم السداد بنظام التمويل العقاري بسعر عائد 7% سنويًا (متناقصة) لمدة تصل إلى 20 عامًا، ويكون الحد الأقصى لقسط التمويل لا يتجاوز 40% من صافى الدخل الشهرى (بزيادة سنوية تصل إلى 7%)، حيث يتم حسابه طبقًا لسعر بيع الوحدة ودخل وسن صاحب الطلب.



