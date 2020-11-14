برلماني: مبادرة «فرصة» تحول «تكافل وكرامة» لمشروعات استثمارية ناجحة

أعلن الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تأييده لبرنامج "فرصة" التابع لوزارة التضامن الاجتماعى لتنفيذ أول مبادرة في سلاسل القيمة للإنتاج الحيواني المنزلي في مصر بالتعاون مع الجهاز التنفيذي للمشروعات المتكاملة بوزارة الزراعة، وتأسيس عدد من المشروعات التنموية بعدة محافظات تبدأ بمحافظة كفر الشيخ لعدد من مستفيدي "تكافل وكرامة"، مؤكدا أهمية تكاتف جميع الأجهزة الحكومية لتنفيذ وإنجاح هذه المبادرة المهمة والتي ستكفل تحويل برنامج تكافل وكرامة لمشروع اقتصادى مهم للمستفيدين منه.وطالب عبدالحميد، في بيان، جميع المحافظين على مستوى الجمهورية بالمتابعة الجادة لهذا المشروع وإزالة جميع أنواع الروتين والبيروقراطية أمام من يقومون بتنفيذه خاصة أن هذه المبادرة تهدف لمساعدة المستفيدين من برامج تكافل وكرامة في خلق أنشطة مستدامة ناجحة تدر دخلا لهم يساهم في رفع مستوى معيشتهم وتساهم في تخليهم عن الدعم النقدي في سبيل تخفيف الأعباء عن شبكة الحماية الاجتماعية وخلق قيمة مضافة للمجتمع وللاقتصاد المصري.تجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار خطة برنامج "فرصة" لتنفيذ واحدة من المشروعات التنموية المبتكرة، والتي تهدف إلى التمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة من برامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، من خلال الإنتاج المنزلي والعمل في سلاسل إنتاج متكاملة يزود فيها البرنامج المستفيدين بالتدريب والإشراف وأدوات الإنتاج والمساهمة في بيع المنتج النهائي، من خلال التعاون مع الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص في هذا المجال.