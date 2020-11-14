رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 14 نوفمبر 2020 الموافق 28 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الأرصاد: طقس الغد لطيف نهارًا بارد ليلاً.. والقاهرة 32 درجة

السبت 14/نوفمبر/2020 - 01:38 م
طقس
طقس
ا ش ا
طباعة
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد، طقس لطيف نهارا، والرياح معتدلة، بارد ليلا على القاهرة والوجه البحري.. طقس لطيف نهارا، والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، بارد ليلا على السواحل الشمالية.. طقس معتدل نهارا على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، وتؤدى إلى اضطراب في الملاحة البحرية، مائل للبرودة ليلا على جنوب سيناء.

طقس معتدل نهارا على شمال وجنوب الصعيد، والرياح نشطة على شمال الصعيد معتدلة على جنوبه، بارد ليلا على كليهما.

وبالنسبة للأمطار:

- أمطار خفيفة (40% تقريبا) على بعض المناطق من القاهرة، ومتوسطة على بعض المناطق من الوجه البحري.

- أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق (السّلوم وسيدي براني ومطروح والإسكندرية ورشيد ودمياط وبورسعيد والعريش).

- وبالنسبة لحالة البحر المتوسط والبحر الأحمر تكون: معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 23 16
الإسكندرية 22 17
وادي النطرون 23 16
طنطا 23 17
شبين الكوم 23 17
دمنهور 23 16
بلطيم 22 17
مطروح 21 17
السلوم 21 16
سيوة 23 14
بورسعيد 23 19
دمياط 23 18
الزقازيق 23 16
المنصورة 23 16
الإسماعيلية 23 16
السويس 24 17
العريش 22 17
رفح 22 16
رأس سدر 24 17
نخل 23 11
نويبع 26 22
طابا 24 20
كاترين 20 09
الطور 26 18
شرم الشيخ 28 22
الغردقة 27 20
مرسى علم 26 19
الفيوم 24 14
بني سويف 24 14
المنيا 24 13
أسيوط 25 13
سوهاج 26 14
قنا 27 14
الأقصر 28 15
أسوان 28 15
إدفو 28 15
أبوسمبل 27 16
الوادي الجديد 27 12
شلاتين 30 23
أبو رماد 29 22
حلايب 27 24
رأس حدربة 28 23

موضوعات متعلقة

محمد الباز يكشف تفاصيل واقعة الإخواني المختل محمد حسني

وزيرة الصحة تكلف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بمتابعة حالة صلاح

الباز: فضائح زوجة الهارب هشام عبدالله وخالد التميمي عرض مستمر

النائب العام يمنع صاحب تصالح الـ33 مليون بكفر الشيخ من التصرف فى أمواله

الصور

image description

محافظ أسيوط يضع خطة لتعزيز آلية تحصيل الإيرادات وتنمية الموارد

image description

جامعة أسيوط تؤكد إصابة حالة واحدة بكورونا منذ بدء الدراسة

image description

أمطار متقطعة على شوارع دمياط

image description

أحمد عثمان.. إحياء ذكرى صاحب فكرة نقل معبد أبو سمبل (فيديو)

image description

التفاصيل الكاملة لإصابة محمد صلاح بكورونا (فيديوجراف)

الأكثر قراءة

الباز: فضائح زوجة الهارب هشام عبدالله وخالد التميمي عرض مستمر

وزيرة الصحة تكلف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بمتابعة حالة صلاح

منع ارتداء «الجينز» والأحذية الرياضية للعاملين فى «البترول»

محمد الباز يكشف تفاصيل واقعة الإخواني المختل محمد حسني

إنفوجراف

image description

اكتشاف عملات أثرية بالفيوم تعود إلى العصر العباسي (إنفوجراف)

image description

هاجر سعد الدين تشفع للمتهم بالسخرية من إذاعة القرآن الكريم (إنفوجراف)

image description

5 أنواع من الخضروات تقوي جهاز المناعة أمام كورونا (انفوجراف)

image description

«كورونا يثأر للجميلات».. وفاة سفاح النساء (انفوجراف)

نجم الساعة

«الآثار»: 100 تابوت مغلق و40 تمثالا لمعبودات ضمن «كشف سقارة الضخم»

منوعات

ذات الـ12 عاما.. «كومار» تفوز بجائزة علمية في «الوهم البصري»

بيع خطاب يعود لـ بيتهوفن مقابل 275 ألف دولار في مزاد بأمريكا

دراسة: السود والآسيويون أكثر عرضة للإصابة بكورونا

أضرار النوم على البطن

أيام زمان

سر غضب فطين عبد الوهاب من لبنى عبد العزيز أثناء تصوير «عروس النيل»

«رفض مصاهرته».. سر غضب محمد رفعت من طه الفشني

«عيب ست محترمة تقولها».. اعتراض أم كلثوم على كلمة فى «حيرت قلبى»

«حمام الملاطيلي ومسمار جحا».. أشهر الأفلام التي منعتها الرقابة

مقالات الرأي
ماجد حبته
الإرهابى والعبيط
د.كريمة الحفناوى
ورشة عمل لمناهضة العنف ضد المرأة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد قطة العدوى.. العالم الجليل
صفاء النجار
فأر أسود ينهش قطتى
المزيد

الثقافة

اتحاد كتاب فرع وسط الدلتا ينعى سعيد الكفراوي

«ابنه في الطائرة».. لماذا أجل نجل الكفراوي إعلان خبر وفاته؟

تشييع جنازة القاص سعيد الكفراوي غدًا

«روز اليوسف» تقدم حلقات قصصية لـ هاني دعبس