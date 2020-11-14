الأرصاد: طقس الغد لطيف نهارًا بارد ليلاً.. والقاهرة 32 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد، طقس لطيف نهارا، والرياح معتدلة، بارد ليلا على القاهرة والوجه البحري.. طقس لطيف نهارا، والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، بارد ليلا على السواحل الشمالية.. طقس معتدل نهارا على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، وتؤدى إلى اضطراب في الملاحة البحرية، مائل للبرودة ليلا على جنوب سيناء.طقس معتدل نهارا على شمال وجنوب الصعيد، والرياح نشطة على شمال الصعيد معتدلة على جنوبه، بارد ليلا على كليهما.وبالنسبة للأمطار:- أمطار خفيفة (40% تقريبا) على بعض المناطق من القاهرة، ومتوسطة على بعض المناطق من الوجه البحري.- أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق (السّلوم وسيدي براني ومطروح والإسكندرية ورشيد ودمياط وبورسعيد والعريش).- وبالنسبة لحالة البحر المتوسط والبحر الأحمر تكون: معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 23 16الإسكندرية 22 17وادي النطرون 23 16طنطا 23 17شبين الكوم 23 17دمنهور 23 16بلطيم 22 17مطروح 21 17السلوم 21 16سيوة 23 14بورسعيد 23 19دمياط 23 18الزقازيق 23 16المنصورة 23 16الإسماعيلية 23 16السويس 24 17العريش 22 17رفح 22 16رأس سدر 24 17نخل 23 11نويبع 26 22طابا 24 20كاترين 20 09الطور 26 18شرم الشيخ 28 22الغردقة 27 20مرسى علم 26 19الفيوم 24 14بني سويف 24 14المنيا 24 13أسيوط 25 13سوهاج 26 14قنا 27 14الأقصر 28 15أسوان 28 15إدفو 28 15أبوسمبل 27 16الوادي الجديد 27 12شلاتين 30 23أبو رماد 29 22حلايب 27 24رأس حدربة 28 23