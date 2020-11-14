انتداب الطب الشرعي للكشف على المتهم بإلقاء فتاة من الطابق السابع

أمرت نيابة القاهرة الجديدة اليوم بانتداب الطب الشرعى للكشف على المتهم بإلقاء فتاة من الطابق السابع وأخذ منه عينة للتأكد من أنه والد الجنين الذى توفى فى أحشاء المجنى عليها من عدمه.وكانت قد أقرت والدة المجنى عليها في أقوالها أمام النيابة العامة بأن ابنتها أخبرتها قبل الواقعة بيوم بشكها بأنها حامل وقررت التحدث مع المتهم لتحديد ميعاد للزواج، وكشفت الأم مفاجأة بأن المتهم أحضر أصدقاءه لممارسة العلاقة مع ابنتها حتى يتهرب من أبوته وعندما رفضت نجلتها ألقاها من الطابق السابع حتى لا يعترف بطفله منها.وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة التجمع الأول يفيد بسقوط فتاة جنسيتها عربية من الطابق السابع وبإجراء التحريات اللازمة تم تحديد المتهمين وضبطهم وأقروا بارتكاب الواقعة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.