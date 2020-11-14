«إيش».. كلمة لا تأتي وحيدة في مفردات الحارة المصرية

إيش جاب لجاب؟



إيش حشرك؟



وأنا إيش درّاني؟



إيش ورّاك؟



إيش.. مفردة لا تستخدم منفردة في مصر إلا فى المجتمعات البدوية والمقصود بها ماذا تعنى؟، بينما تقال فى الحارة المصرية مصحوبة بمفردات أخرى سنذكرها فى السطور التالية.عبارة تقال فى المقارنة بين شيئين أحدهما يفوق الٱخر بدرجة عالية لذا تقال بقصد التهكم أحيانا، فيقول الشخص إيش جاب لجاب، ورغم عدم استخدام كلمة إيش منفردة إلا أن المصريين لا يقولون إيه جاب لجاب، بل يضعون كلمة إيش بدلًا من إيهسؤال استنكارى تستخدم فيه كلمة إيش بدلًا من إيه؟ وتعنى ما الذي أدخلك فى هذا الأمر الذي لا علاقة لك به، وهى تعادل العبارة الشامية شو دخلك؟إنت إيش فهّمك؟تقال بقصد التوبيخ الصريح من قبل شخص يتهم الشخص المقابل له أو المتحدث إليه بالغباء.عبارة تقال دومًا فى الريف، خاصة فى الدلتا وتعنى من الذى أخبرنى بهذا الأمر، وتقال باندهاش واستخدمت هذه العبارة فى إطار كوميدي داخل مسرحية كده أوكية حيث جاءت على لسان الفنانة منى زكى كواحدة من إفيهات المسرحية.كما استخدمت كلمة إيش فى مثل صعيدى قديم.. إيش جاب هذا لهذا قمح إسنا لقمح نقادة، ويبدو من هذا المثل أن القمح المنزرع فى نقادة أكثر جودة من القمح المزروع فى إسنا، لكن المثل فى حقيقته لا يخص القمح، بينما يقال بهدف رفع شخص وخفض ٱخر.فى وقت الغضب حين يتحدث شخص فى أمر ما ثم لا يكون لكلامه دليل فينزعج أحد الجالسين فيقول له وانت ايش وراك ؟ أي مَن الذي أخبرك؟ ومن سياق العبارة يكون السؤال بتجهم شديد، وهى تختلف عن إيش فهّمك التي ذكرناها سالفا، فالأولى تعنى الغباء والثانية تعنى الجهل بالأمر والقول بغير علم.عموما هى كلمة غير مصرية يستخدمها أهل الشام وأهل انتقلت منفردة إلى أهل البادية ولا تاتى منفردة فى الحضر أو فى الريف المصري.