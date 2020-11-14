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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

أشهر فساتين زفاف الأميرات والملكات حول العالم ( صور)

السبت 14/نوفمبر/2020 - 02:56 م
فساتين الأميرات
فساتين الأميرات
هويدا سعيد
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يختلف حفل الزفاف الملكي عن باقي حفلات الزفاف، ليس مجرد اتحاد بين شخصين وأسرهما، بل قضية وطنية وأحيانًا دولية، ولكن أكثر ما يجذب الأنظار في حفل الزفاف الملكي هي فساتين الزفاف البيضاء الأنيقة والفاخرة التي ترتديها الأميرات.

وترصد "الدستور" مجموعة من صور فساتين الزفاف التي ترتديها ملكات وأميرات، أثناء حفل زفافهن وتتميز باللون الأبيض ومجموعه ألوان مشرقة وتطريزات انيقة، أحجار كريمة من المجوهرات.
ميجان ماركل
ميجان ماركل
ؤتزوج الأمير هاري من الممثلة ميجان ماركل مايو 2018، التي أرتدت فستانًا نحيف الرقبة، بأكمام، وطرحة طويلة، من دار الأزياء الباريسية جيفنشي.
الأميرة أوجيني
الأميرة أوجيني
فستان زفاف الأميرة أوجيني
تزوحت الاميرة أوجيني من الأمير جاك بروكسبانك، أكتوبر 2018، ارتدات فستانًا من تصميم البريطاني بيتر بيلوتو وكريستوفر دي فوس، يتميز برقبة على شكل حرف V عميقة مع تصميم خارج الكتف.
جابرييلا وندسور
جابرييلا وندسور
الأميرة جابرييلا وندسور
تزوجت جابرييلا وندسور من توماس كينجستون فى مايو 2019، ظهرت العروس بفستان الدانتيل بأكمام طويلة مع طرحة بطول ستة أمتار ارتدته لحفلها في كنيسة سانت جورج في قلعة وندسور.
كيت ميدلتون
كيت ميدلتون
فستان زفاف كيت ميدلتون
تزوجت كيت ميدلتون والأمير ويليام في ابريل 2011، وقد ارتدات فستان من تصميم سارة بورتون فى دار ألكسندر ماكوين، وكانت النتيجة ابتكارًا رائعًا يتميز بخصر مقلّم، وأكمام دانتيل، وزخارف نباتية وتنورة متدفقة كاملة طرحة طويلة.
الأميرة ديانا
الأميرة ديانا
فستان زفاف الأميرة ديانا
فستان الأميرة ديانا الذي ارتدته عام 1981 في حفل زفافها من الأمير تشارلز، ومازال حتى يومنا هذا واحدًا من أكثر الفساتين التي اتسمت بالسرية وأحدثت ضجة في تاريخ الموضة حيث حظ ذيل فستان الأميرة ديانا الطويل رقمًا قياسيًا، فيما كان فستانها من ديفيد وإليزابيث إيمانويل.
الأميرة صوفيا
الأميرة صوفيا
فستان زفاف الأميرة صوفيا
اختارت فستان زفاف من كريب الحرير المغطى بأورجانزا حريرية إيطالية حمل توقيع مصممة الأزياء السويدية Ida Sjöstedt، تميز بدانتيل كوتور معقد وذيل جميل تمت خياطته يدويًا في مشغل في ستوكهولم.
شارلين موناكو
شارلين موناكو
فستان زفاف من شارلين موناكو
ارتدت ثوب زفافها من الحرير، صممه جورجيو أرماني، استخدم 130 مترًا من الحرير المرصع بـ 40.000 كريستالة ومزين بـ 20000 دمعة مصنوعة من اللؤلؤ.
الأميرة ماساكو
الأميرة ماساكو
الأميرة ماساكو
ارتدت ثوب كيمونو تقليدي من الحرير، يتكون من اثنتي عشرة طبقة، وزنه 14 كيلوجرامًا، تكلف أكثر من 100000 دولار، أكملت ماساكو ملابسها الفخمة بقفازات طويلة أنيقة ومجوهرات مزخرفة بما في ذلك تاج وقلادة من الماس.

الملكة ليتيسيا أورتيز
الملكة ليتيسيا أورتيز
ؤتزجت ليتيسيا بالملك فيليبيه عام 2004، ارتدت فستانًا الزفاف للمصمم الإسباني مانويل بيرتيجاز، يضم قطارًا مثيرًا وجسم ملائم وياقة عالية غير عادية.
ماري دونالدسون
ماري دونالدسون
ماري دونالدسون
تزوجت من ولي العهد فريدريك، فستان زفافها يتوقيع المصمم Uffe Frank، تم صنعه من الساتان الدوقة العاجي مع خط رقبة سكوب، يتميز بجسم نحيل وأكمام تشبه الزنبق.

الأميرة تاتيا بلاتنيك
الأميرة تاتيا بلاتنيك
الأميرة تاتيا بلاتنيك
تألقت الحسناء اليونانية بفستان زفاف أبيض تصميم الفنزويلي أنخيل سانشيز في كاتدرائية أيوس نيكولاوس بسبيتسيس، عام 2010.

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