تأجيل محاكمة عامل بتهمة هتك عرض طفلة بالإسكندرية لـ4 يناير

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم السبت، برئاسة المستشار احمد محمد عطية وأمانة سر ياسر عبد العاطي، تأجيل محاكمة متهم بهتك عرض طفلة بالإسكندرية، لجلسة 4 يناير المقبل.وأسندت النيابة للمتهم "ياسر.م"، عامل، أنه فى غضون شهر أبريل 2019، بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية، هتك عرض المجنى عليها "ي.م"، والتى جاوزت اثنتى عشر عامًا، ولم يبلغ سنها ثمانى عشر عامًا ميلادية كاملة، بغير قوة أو تهديد، بأن حصر عنها ملابسها كاشفًا عن عورتها وهتك عرضها على النحو المبين بالتحقيقات.وشهدت المجنى عليها، أنها أقامت لدى المتهم لمدة 4 أيام بمسكنه، قام خلالها بهتك عرضها وفض بكارتها بغير قوة أو تهديد.