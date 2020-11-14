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عالم

إغلاق غير مسمى في إيران للسيطرة على كورونا

السبت 14/نوفمبر/2020 - 01:25 م
كورونا في إيران
كورونا في إيران
وكالات
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تعتزم إيران الدخول في مرحلة جديدة من الإغلاقات الصارمة لأجل غير مسمى عبر البلاد في محاولة للسيطرة على الزيادة الكبيرة في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني، في خطاب متلفز اليوم السبت: "هذه الإغلاقات سوف تدخل حيز التنفيذ في 21 نوفمبر الجاري، وهي ضرورية لإنقاذ الأرواح"، مضيفا أن القيود على الحياة العامة سوف تستمر حتى ينخفض عدد الإصابات الجديدة بالفيروس والوفيات الناجمة عنه.

وقال روحاني: "يجب أن يتقبل الأشخاص الحقيقة المرة، أن هذه المشكلة سوف تظل معنا لفترة طويلة، وأننا سوف نضطر للحياة مع ضيف غير مرغوب فيه خلال تلك الفترة"، متابعا أن تفاصيل القيود الجديدة، بما في ذلك القطاعات الاقتصادية التي سوف تتضرر وما إذا كان حظر التجوال سوف يفرض أيضا، سوف يتم الإعلان عنها من جانب فريق الأزمة الإيراني الخاص بفيروس كورونا قبل 21 نوفمبر.

ووصلت حصيلة الوفيات الرسمية الإيرانية جراء الجائحة حاليا إلى أكثر من 40 ألفا، بينما عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا حتى الآن يقترب من 740 ألفا، غير أن قدرة الفحص المحدودة تعني أن العدد الحقيقي للإصابات يمكن أن يكون الضعف.

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