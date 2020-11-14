اتحاد كتاب فرع وسط الدلتا ينعى سعيد الكفراوي

تنعى النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر فرع وسط الدلتا برئاسة دكتور أسامة البحيري، الكاتب الراحل سعيد الكفراوي، والذي وافته المنية صباح اليوم.صرح أسامة البحيري بأنه يتقدم ومجلس إدارة وأعضاء نقابة اتحاد كتاب مصر فرع وسط الدلتا بخالص العزاء وصادق المواساة في راهب القصة القصيرة في مصر والعالم العربي الكاتب الكبير سعيد الكفراوي ( 1939- 2020م ) الذي ولد في قرية كفر حجازي مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.جدير بالإشارة إلى أن سعيد الكفراوي أخلص لفن القصة القصيرة، وقدم فيه إنجازات إبداعية متميزة على الصعيد المصري والعربي والدولي، وقدمت عدة رسائل جامعية حول منجزه القصصي في عدة جامعات مصرية وعربية، ونال جائزة الدولة المصرية التقديرية في عام 2016م.ومن مجموعاته القصصية: مدينة الموت الجميل (1985)، ستر العورة (1989)، سدرة المنتهى (1990)، مجرى العيون (1994)، دوائر من حنين (1997)، كُشك الموسيقى، يا قلب مين يشتريك، البغدادية، زبيدة والوحش (2015): مختارات قصصية، صدرت عن الدار المصرية اللبنانية، وتضم ستة من مجموعاته القصصية.وسبق وحصد الكفراوي جائزة السلطان قابوس بن سعيد للقصة القصيرة عن مجموعته القصصية "البغدادية"، وجائزة الدولة التقديرية في الآداب (مصر، 2016).