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الثقافة

«ابنه في الطائرة».. لماذا أجل نجل الكفراوي إعلان خبر وفاته؟

السبت 14/نوفمبر/2020 - 01:12 م
سعيد الكفراوي
سعيد الكفراوي
آلاء حسن
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كشف الشاعر زين العابدين فؤاد، أن القاص الكبير سعيد الكفراوي توفي في الثالثة صباح اليوم السبت، بمنزله في المقطم، وكان برفقته ابنه الأكبر حوريس الكفراوي، إذ كان حريصا على الإقامة معه خلال الفترة الأخيرة، وخاصة بعد أن اشتد المرض عليه.

وأوضح "فؤاد" في تصريح خاص لـ"الدستور" أن "ابنه أجل الإعلان عن وفاة سعيد الكفراوي حتى يتأكد من ركوب أخيه الفنان عمرو الكفراوي طائرته من كندا إلى القاهرة، فمجيئه للقاهرة كان صدفة غريبة للاطمئنان على والده".

ومن المقرر تشييع جثمان القاص الكبير سعيد الكفراوي غدا، وسيتم التحرك من منزله بالمقطم في تمام الساعة العاشرة صباحا، وسيتم دفنه بمقابر أول طريق السخنة.

سعيد الكفراوي من مواليد قرية كفر حجازي بالمحلة الكبرى سنة 1942، ونشأ فيها، وبدأ اهتمامه بالأدب مبكرًا، فكوّن في بداية الستينيات ناديًا أدبيًا في قصر ثقافة المحلة الكبرى مع أصدقائه جابر عصفور ومحمد المنسي قنديل وصنع الله إبراهيم ونصر حامد أبو زيد ومحمد صالح وفريد أبو سعدة، قبل أن يعرف طريقه إلى مجلس نجيب محفوظ على مقهى ريش بالقاهرة.

بدأ الكفراوي كتابة القصة القصيرة من الستينيات، لكن أولى مجموعاته القصصية لم تُنشر إلا في الثمانينيات، وترجمت أعماله إلى الإنجليزية والفرنسية والألمانية والتركية والسويدية والدنماركية.

ترأس الكفراوي تحرير سلسلة "آفاق عربية" الصادرة عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، ومن مجموعاته القصصية: مدينة الموت الجميل (1985)، ستر العورة (1989)، سدرة المنتهى (1990)، مجرى العيون (1994)، دوائر من حنين (1997)، كُشك الموسيقى، يا قلب مين يشتريك، البغدادية، زبيدة والوحش (2015): مختارات قصصية، صدرت عن الدار المصرية اللبنانية، وتضم ستة من مجموعاته القصصية.

وخلال مسيرته الأدبية؛ حصد الكفراوي جائزة السلطان قابوس بن سعيد للقصة القصيرة عن مجموعته القصصية "البغدادية"، وجائزة الدولة التقديرية في الآداب (مصر، 2016).

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