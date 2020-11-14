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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

فلسطين: إصابات كورونا الفعلية فى البلاد 3 أمثال الأرقام المعلنة

السبت 14/نوفمبر/2020 - 01:27 م
كورونا في فلسطين
كورونا في فلسطين
وكالات
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حذرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم السبت، من أن عدد الإصابات الفعلية بفيروس كورونا المستجد في الأراضي الفلسطينية هي ثلاثة أضعاف الأرقام المعلنة.

وقالت الكيلة للإذاعة الفلسطينية الرسمية إن عدوى فيروس كورونا "منتشرة وعالية في فلسطين، خاصة في محافظتي نابلس وسلفيت في الضفة الغربية بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية".

ونبهت الكيلة إلى مخاطر استمرار إقامة المناسبات العامة ومخالفة التدابير الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، ما يهدد بأن فلسطين مقبلة على مرحلة ليست سهلة، حال استمر الوضع على ما هو عليه.

وبحسب الإحصائيات الفلسطينية الرسمية، سجلت الأراضي الفلسطينية حتى الآن 623 حالة وفاة وأكثر من 73 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد منذ بدء التفشي في مارس الماضي.

وقالت الكيلة، إن اللقاح الذي طورته شركة "فايزر" ضد فيروس "كورونا بانتظار موافقة منظمة الصحة العالمية عليه، وستحصل عليه فلسطين عبر مؤسسة كوفاك المهتمة بتوفير اللقاحات للدول ذات الدخل المحدود.

وأوضحت أن فلسطين عضو في مؤسسة "كوفاكط، ولها ممثل فيها، وسيتم الحصول على اللقاح حال توافره وبدء تصديره للدول.

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