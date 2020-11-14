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مصر

وزيرة الصحة تتفقد وحدة طب أسرة وداي تال بجنوب سيناء

السبت 14/نوفمبر/2020 - 01:06 م
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
سارة سعودى - فاتن خديوي
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تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أعمال التطوير ورفع الكفاءة بوحدة طب أسرة وادي تال بمحافظة جنوب سيناء، اليوم السبت، يرافقها الدكتور أحمد السبكي، مساعد الوزيرة لشؤون الرقابة والمتابعة، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف على مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، والدكتور مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الطب العلاجي، في إطار متابعة الاستعدادات النهائية تمهيدًا للتشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة تفقدت أقسام الوحدة المختلفة والتي تضم (عيادات طب الأسرة، عيادات خدمات صحة الأم والطفل، عيادات أسنان)، بالإضافة إلى قسم التحاليل ومعمل الطفيليات، مشيرًا إلى أن الوحدة تخدم أكثر من 7 آلاف و500 مواطن.

وأضاف أن الوزيرة راجعت معدل التسجيل لملفات طب الأسرة حيث إجمالي عدد الملفات التي تم فتحها بالوحدة بلغ 5 آلاف ملف طب أسرة حتى الآن، وذلك منذ بدء التسجيل بالمنظومة الجديدة بالمحافظة بداية من شهر أكتوبر 2019.

وأشار إلى أن الوزيرة وجهت الدكتور أحمد السبكي، مساعد الوزيرة لشؤون الرقابة والمتابعة، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف على مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، بسرعة الانتهاء من استكمال جميع التجهيزات الطبية وغير الطبية اللازمة لتشغيل الوحدة بالمنظومة الجديدة.

وتابع أن الوزيرة حرصت أيضًا على تفقد سكن الأطباء والتمريض بالوحدة والذي تم تنفيذه على أعلى مستوى، مؤكدة على تقديم كافة سبل الدعم اللازم لهم.

وذكر أن وحدة طب أسرة وادي تال هي إحدى وحدات الجيل الثاني والتي تدعم خدمات التشخيص والعلاج عن بعد، كما تدعم تطبيقات تقييم الأطقم الطبية والإدارية من خلال متلقى الخدمة بواسطة ماكينات استطلاع الرأي المتطورة، بالإضافة إلى أن صيدلية الوحدة تمتاز بنظام مميكن لربط أرصدة الوحدة الاحتياطية لتعويض أي نقص في الأدوية على الفور.

وتابع أن الوحدة تدعم أيضًا إمكانية التحديث التلقائي لنظام المواليد والوفيات، وحذف وإضافة أفراد من الأسرة، كما تدعم نظام الربط على الخرائط الصحية بالمحافظات، بالإضافة إلى العمل بتقنية الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات والمؤشرات، كما تدعم إتاحة خدمة "الواي فاي" لكافة المواطنين المترددين على الوحدة، والعاملين بها.

يذكر أن محافظة جنوب سيناء ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس، وهي: (الإسماعيلية، والسويس، والأقصر، وأسوان، وجنوب سيناء)، والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ 1 أكتوبر الماضي؛ تمهيدًا لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافة إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.

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